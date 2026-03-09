Un cuplu a construit o casă cu ajutorul ChatGPT. Aceasta a fost provocarea asumată de Simone Solazzo și Anne Leijdekkers în 2025, deşi nu aveau experiență în construcții.

Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a construit o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT - Arhiva personală

Anne Leijdekkers, 32 de ani, nu se vedea niciodată într-o casă olandeză tradițională. Simone Solazzo, 31 de ani, lucra în tehnologie și refuza ideea unui credit ipotecar pe 20 de ani, notează Business Insider. Cuplul pierduse o licitație pentru o casă mică din Rotterdam.

"Casele tiny erau pentru mine un concept străin până de curând. Când m-am mutat în Țările de Jos din Germania, împreună cu Anne, acum trei ani, lucram în domeniul tech și aveam un salariu decent. Simțeam că peste tot se transmite mesajul "ar trebui să îți cumperi o casă acum”, dar nu m-am simțit niciodată confortabil cu ideea de a face un credit ipotecar și de a munci 20 de ani ca să îl plătesc", povesteşte Simone.

Dezamăgirea i-a convins pe cei doi să construiască ei înșiși una. La sfârșitul anului 2024 au început planificarea. Doi ani mai târziu, locuiesc în satul Minitopia din Valkenswaard, Olanda.

Articolul continuă după reclamă

Construcția a durat cinci luni. Au cumpărat aproximativ 250 de materiale diferite. ChatGPT i-a ajutat să calculeze cantitățile și ordinea achizițiilor. A fost util și pentru împărțirea costurilor și gestionarea bugetului.

"Am pus întrebări foarte specifice și l-am folosit pentru a ne clarifica toate necunoscutele", spune Simone.

Problema majoră era că ChatGPT nu era întotdeauna de încredere. Când nu avea un răspuns imediat, furniza informații false. "Ne-am trezit adesea întrebându-ne dacă îndrumările erau corecte", spune Simone. Un prieten arhitect i-a ajutat să identifice erorile.

Ventilația, izolația și instalațiile electrice au necesitat expertiză umană reală. Tatăl lui Anne s-a ocupat de electricitate și apă.

Casa ar fi putut fi construită doar cu ChatGPT. Dar ar fi durat mai mult și ar fi fost de calitate inferioară. "Dacă ai pe cineva care a construit case înainte, ai mai multă încredere în ceea ce faci", concluzionează Simone.

"Se poate face, dar faptul că ai pe cineva alături care poate pune lucrurile în perspectivă și care a mai construit case înainte îți oferă mai multă încredere. Iar asta este esențial când construiești pentru prima dată o casă tiny", adaugă Anne.

AI rămâne un instrument util, spun cei doi. Nu poate înlocui însă expertiza umană în construcții.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰