Lukoil ar putea vinde Petrotel unei companii fondate de aliatul lui Putin. Guvernul ar putea bloca tranzacţia

Rușii de la Lukoil au anunţat joi că au acceptat oferta grupului Gunvor pentru cumpărarea activelor sale internaționale. Gunvor este o companie de trading care cumpără și vinde petrol la nivel global, înregistrată în Cipru, cu sediul în Elveţia, fondată în 2000 de un miliardar suedez și un oligarh rus, aliat al lui Vladimir Putin. Nu este clar dacă în tranzacție ar intra și rafinăria Petrotel Ploiești, precum și cele 300 de benzinării din România. Ministerul Energiei a transmis că va evalua tranzacția doar când va fi anunțat oficial cumpărătorul, în Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), pentru a stabili dacă există riscuri la adresa securității naționale. Presa rusă relatează că activele Lukoil ar putea fi vândute la o treime din valoare, iar de rafinăria din România ar fi interesate inclusiv companiile Shell din Marea Britanie și PKN Orlen din Polonia.

Ministerul Energiei a transmis joi că rețeaua de benzinării din România și rafinăria Petrotel sunt controlate de o altă subsidiară a Lukoil, Litasco, despre care nu se știe dacă face obiectul tranzacției anunțate. Totodată, a transmis că va fi demarat un proces de evaluare în Comisia pentru examinarea investițiilor străine doar în momentul în care va exista un cumpărător. Cu alte cuvinte, statul poate bloca vânzarea rafinăriei și a benzinăriilor dacă există riscuri la adresa securității naționale în legătură cu noul proprietar.

"Am luat act de sancțiunile anunțate de Office of Foreign Assets Control, agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziției pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancțiuni stabilit la nivel european și va acționa strict în acest cadru.

De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenția de vânzare a activelor sale internaționale. Ca urmare a acestui anunț, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), conform legislației în vigoare.

Vom putea exprima o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta că tranzacția se desfășoară în deplină conformitate cu pachetele de sancțiuni adoptate și cu standardele de securitate economică ale României. În România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția", a transmis Ministerul Energiei.

Activele Lukoil ar putea fi vândute la o treime din valoare

Lukoil anunțat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei, fără a preciza alte detalii. Lukoil are 320 de stații de distribuție și o rafinărie, în România, controlate de o altă subsidiară Litasco.

Valoarea activelor internaționale ale Lukoil a fost estimată la circa 10 miliarde de dolari, însă, din cauza sancțiunilor americane, grupul ar putea să le vândă cu un discount de până la 70% față de valoarea de piață, relatează presa rusă. Printre potențialii cumpărători pentru rafinăria din România menționați de Izvestia sunt Shell (Marea Britanie) și PKN Orlen (Polonia).

Cine se află în spatele Gunvor, fondat în 2000 de un suedez și un oligarh rus

Gunvor a confirmat joi că poartă discuţii cu Lukoil pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus. "Termenii cheie ai tranzacţiei au fost conveniţi anterior de părţi. La rândul său, Lukoil a acceptat oferta, angajându-se să nu negocieze cu alţi potenţiali cumpărători", a informat Lukoil, într-un comunicat de presă. Alte detalii ale tranzacţiei nu au fost făcute publice.

Gunvor, un trader global de materii prime, are rafinării, terminale, flotă maritimă și birouri la Singapore, Houston, Stamford, Londra, Calgary și Dubai. Este cunoscută pentru legături vechi cu Rusia, dar a încercat să se distanţeze de Moscova în ultimii ani.

Este înregistrată în Cipru, dar are sediul principal în Elveția, la Geneva şi a fost fondată în 2000 de Gennady Timchenko (miliardar rus, apropiat de Putin şi sancționat de SUA) și Torbjörn Törnqvist (miliardar suedez, actual CEO). Timchenko și-a vândut participația în 2014 iar Gunvor susține că de atunci nu mai are legături cu el. Törnqvist controlează în prezent firma care a declarat o cifră de afaceri de 136 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2024 și un profit net de 729 de milioane de dolari.

Grupul rus a precizat că finalizarea tranzacţiei este supusă unor condiţii prealabile, inclusiv obţinerea permisiunii OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA - n. r.) de către cumpărător, precum şi a oricăror alte licenţe, permise şi autorizaţii în alte jurisdicţii.

