În ciuda previziunilor, inflaţia a rămas sub 10% şi în septembrie. O creştere ţinută în frâu DOAR de ieftinirea sezonieră a legumelor. Nu e totuşi motiv de bucurie. În rest, aproape totul ne costă mai mult. Institutul Național de Statistică a anunţat că rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.

Alimentele s-au scumpit, în medie, cu aproape 8% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, în timp ce pentru mărfurile nealimentare plătim cu 11% mai mult. Şi nota de plată pentru servicii este cu peste 10% mai mare. Pe scurt, cam ce cumpărăm anul trecut cu 100 de lei, acum ne costă cu cel puţin 10 lei mai mult.

Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, iată, un plus de peste 30%. Cu aproape 20% mai mult cumpărăm şi cafea sau cacao, iar laptele costă cu 11% în plus.

Chiar şi alimentele de bază s-au scumpit semnificativ: ulei, carne de pasăre, pâine şi ouă - iată creşteri de peste 9 procente.

Şi nu doar alimentele s-au scumpit. Energia electrică are un plus de aproape 70%. Mai scumpă este şi energia termică, serviciile de igienă şi cosmetică sau îngrijirea medicală.

Pentru biletele de tren plătim cu aproape 20% mai mult decât anul trecut, iar dacă vrem să ieşim cu maşina, combustibilul ne costă cu 7% în plus. Reparaţiile auto s-au scumpit şi ele, la fel ca serviciile poştale. Pentru chirii plătim cu 10% mai mult, iar pentru o ieşire la restaurant lăsăm la masă cu 13% în plus.

Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) a fost 6,1%, se arată în comunicatul tansmis de INS.

BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflația va forma o "cocoașă" în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, transmite Agerpres.

"S-a calculat care este impactul șocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflației în acest an și asupra inflației CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am și folosit cuvântul amplă, o creștere amplă a inflației în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. Al doilea șoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflației headline, inflația IPC, 1,6 puncte procentuale și majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Și pe inflația CORE 2 ajustat impactul este major. Trei șocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea așteptărilor inflaționiste nu este ușoară după asemenea creșteri de prețuri. Aceasta e prognoza. Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație", a explicat Mugur Isărescu, la conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației din 12 august.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, "probabil peste 9%", de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creștere la 21%, de la 19% anterior, și doar o singură cotă redusă, de 11%.

