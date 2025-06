România redevine grânarul Europei! Estimările specialiştilor arată că vom avea cea mai mare recoltă de grâu din ultimii aproape 30 de ani. Fermierii nu sunt pe deplin mulţumiţi. În timp ce totul s-a scumpit, preţul grâului rămâne acelaşi de anul trecut, în jur de 900 de lei tona. În plus, grâul exportat de noi se întoarce în ţară sub formă de pâine.

În vestul ţării fermierii au început treieratul. 6 combine, 25 de oameni, praf cât cuprinde și cel puțin 35 de grade. Așa se recoltează cel mai bine culturile de rapiţă și grâu ale căror spice s-au copt chiar și cu 3 săptămâni mai repede.

Căldura nu-i încurcă pe fermieri, din contră

Alexandru Degianski administrează 3000 de hectare de teren pe care a cultvat rapiţă şi grâu și abia a așteptat canicula de care fuge toată lumea.

Vezi și

"Paradoxal, față de restul breslelor, în agricultură ne place căldura, cât mai intensă în perioada recoltatului pentru că atunci materialul este uscat și alunecă mai bine în combină și este treierat mai ușor. Nu am dreptul să mă plâng în privința culturilor de toamnă în speță grâu și rapiţă, pentru că am avut parte de o iarnă relativ normală, trebuie să privim cu mulțumire către cer pentru că ne-a dat exact ce am vrut când am avut nevoie", spune Alexander Degianski, fermier.

Când e arșiță grâul se recoltează mai ușor, combinele merg mai bine, iar consumul e mai mic. În combină, căldura se combate cu aer condiționat, ipentru că utilajele performante oferă acum condiții de top. În timp ce rapița are un an "normal", grâul e peste așteptări. Bucuria unei recolte uriaşe e umbrită doar de preţ, în jur de 900 de lei pe tonă.

"Prețurile sunt raportate la nivel de producție și cu cât producția este mai mare cu atât prețul va fi mai mic. Probabil este o strategie din partea traderilor în România, spre 50% din fermieri se află în faliment tehnic deci, semnalele sunt cât se poate de clare că nu este ușor", spune Alexander Degianski, fermier.

Potrivit Cocereal, România ar putea ajunge în 2025 la 11,5 milioane de tone de grâu, cu aproape 1 milion de tone în plus față de anul trecut, iar asta înseamnă că țara noastră se pregătește să fie, din nou, unul dintre principalii exportatori din UE.

În 2024, România a vândut peste 6 milioane de tone de grâu

În același timp, am importat peste 1 milion de tone, în special din Ucraina. Practic, paradoxul este ca exportăm materie primă, pentru ca mai apoi să importăm produsele finite, pâine şi patiserie.

"Nu putem procesa mai mult de 3,2 miloane de tone, de un consum lunar, la nivel naţional, de circa de 280.000 de tone, dacă mai punem şi rezerva de stat, nu ţinem mai mult de 4.000.000 de tone în ţară. Noi nu avem suficent de multă tehnologie, know-how şi energie ieftină pentru a putea procesa şi plasa produsele pe piaţa românească", spune Cezar Gheorghe, expert comerţ cereale.

Şi la nivel european se estimează o creștere a producției de grâu cu 20 de milioane de tone față de anul trecut.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu tăierea sporurilor pentru angajații la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰