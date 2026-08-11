Canicula usucă speranţele de recolte record la cereale. Fermieri din opt judeţe nu mai au apă pentru irigaţii după ce Dunărea a ajuns la un minim istoric. Iar în vestul ţării, seceta a pârjolit jumătate din culturile de porumb şi floarea soarelui.

O baltă pe cale să se evapore este tot ce a mai rămas în canalul de 50 de kilometri care ar trebui să irige culturile din judeţul Olt.

Această staţie ar trebui să tragă apă din Dunăre şi să o trimită prin canalele de irigaţii către culturile din zonă. De aproape o lună, însă, pompele nu mai funcţionează pentru că nivelul fluviului a coborât prea mult. Consecinţele se văd pe câmp. Peste 20.000 de hectare de teren agricol se usucă în plină vară. Există canale, există pompe, dar sistemul de irigaţie a rămas fără cel mai important element: apa.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, care răspunde de sistemul de irigaţii, anunţă că a făcut investiţii serioase în ultimii ani. Dar nimeni nu s-a ocupat de albia Dunării.

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Reporter: "Nu s-au făcut lucările de decolmatara aşa cum ar trebui?".

Diana Cristuinea, Administrator ANIF Corabia: "Nu ştiu dacă s-au făcut în vreun fel, în ultimii ani".

"Se pare că este cel mai scăzut nivel al Dunării de vreo 41 de ani, mai exact din 1985", a declarat George Ciucu, viceprimar Corabia.

Din canal, apa ar fi trebuit să ajungă pe terenurile agricole prin intermediul unor instalaţii de irigaţie. Pivoţi se numesc. Cum nu avem apă, nici instalaţiile, unele noi de altfel, nu funcţionează.

"În zona Corabia, au fost achiziţionate de către fermieri peste 30 de echipamente de udare. Dacă ne rezumăm la cheltuielile pe care le au fermierii cu echipamentele de udare. Situaţia este critică", a declarat Cristian Jilavu, Director ANIF Olt.

"Ne-a tăiat creanga, ca să zic aşa. Toată instalaţia e goală, da. Şi practic stă degeaba pe câmp", a explicat Iulian Mone, agricultor.

Iulian Monoe a renunţat la o carieră promiţătoare în IT pentru a face agricultură. A cheltuit peste 100.000 de euro pe o instalaţie performantă de irigaţii. Acum se uită cum floarea soarelui şi porumbul se usucă pe câmp.

"De bine, de rău, în primăvara aceasta am avut nişte ploi. Dar degeaba ne plouă şi creşte vrejul, coceanul ca să zic aşa, dacă la final nu avem apă ca să umple bobul. Că acolo se face diferenţa. Şi practic ăsta nu mai e de consum, e pentru animale. Deja e furajer", a mai spus agricultorul.

Cele mai afectate judeţe, unde alimentarea canalelor de irigaţii cu apă din Dunăre a fost oprită sau sever restricţionată, sunt Ialomiţa, Teleorman, Olt, Dolj şi Constanţa. Probleme sunt şi în vestul ţării, din cauza secetei extreme. În Timiş, aproape jumătate din culturile de toamnă sunt calamitate.