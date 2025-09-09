Antena Meniu Search
O tânără din Brazilia a devenit celebră pe site-urile de socializare, după ce a mărturisit, mâhnită, că nu poate obţine job-ul visat din cauza aspectului său prea atractiv.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 18:10

Tânăra se pregătise să devină bonă. Peste 50 de interviuri a ratat până şi-a dat seama că trebuie să-şi schimbe obiectivele profesionale. După 3 ani de încercări şi eşecuri, Alexandra Neves s-a reorientat: face conţinut pentru adulţi pe social media.

Se declară fericită şi spune, citez, "am căutat stabilitate şi am găsit libertate". Rămân însă unele dezavantaje, mai spune ea, este nevoită în continuare să cumpere câte două bilete de avion atunci când călătoreşte, ca să fie sigură că nu va călători în companii neplăcute.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bona joburi tanara brazilia
