Mega Image vinde 87 de magazine către reţeaua românească Annabella, ca să poată primi acordul Consiliului Concurenţei pentru preluarea magazinelor Profi. Tranzacţia dintre Mega Image şi Profi se ridică la 1,3 miliarde de euro.

Reţeaua românească Annabella preia 87 de magazine pe care Mega Image este obligată să le cedeze - arhiva

Dintre cele 87 de magazine care urmează să fie cedate, 82 sunt operate în prezent de Profi, iar celelalte cinci sunt operate de Mega Image. Preluarea magazinelor Mega Image de către Annabella va consolida poziţia reţelei româneşti pe piaţa locală.

"Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacției. Locațiile lor se potrivesc foarte bine formatelor şi modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a reţelei. Apreciem profesionalismul, expertiza şi dedicarea echipelor care gestionează aceste magazine în prezent – experiența lor în retail şi cunoaşterea clienţilor locali vor fi esenţiale pentru a asigura continuitatea şi excelența pe tot parcursul integrării”, a declarat Dorina Mutu, Director General Annabella.

Reţeaua de magazine Annabella, unul dintre cei mai mari retaileri cu acţionariat 100% românesc de pe piaţa locală, fondat în 1994 de familia Mutu în judeţul Vâlcea, a finalizat 2024 cu o cifră de afaceri de 683,1 milioane de lei (137,3 milioane euro), în creştere cu 13% faţă de anul anterior, relevă date analizate de Profit.ro.

Reţeaua Annabella numără peste 118 magazine în judeţele Vâlcea, Argeş, Olt şi Dâmboviţa. Annabella este singurul lanţ românesc care a ajuns la o reţea de peste 100 de supermarketuri în România.

Până la finalizarea tranzacţiei, estimată a se încehia la sfârşitul anului 2025, magazinele vor continua să fie operate sub mărcile Profi şi Mega Image.

