Nici mersul la coafor sau la manichiură nu mai este un răsfăț pe care toate româncele și-l permit. Scumpirile le schimbă obiceiurile: unele cliente amână programările cu săptămânile, în timp ce altele renunță la saloanele pe care le frecventau de ani de zile și aleg variante mai ieftine, de cartier. Economiștii vorbesc despre așa-numitul "efect al rujului", tendința de a păstra micile plăceri chiar și în perioade dificile. Numai că acum, pentru unele femei, nici acestea nu mai au loc în buget.

Într-un salon din Popeşti Leordeni, ajungeau înainte, în fiecare zi, cel puţin 50 de cliente. Acum, mai e aglomerat doar spre final de săptămână.

"Amânarea e cuvântul de bază în industria de beauty. Clientele, având probleme cu banii, amână serviciile", spune Andreea Medvid, manager salon.

Serviciile de înfrumusețare s-au scumpit cu 80% în ultimii cinci ani, de trei ori mai mult decât în Europa. Un tuns costă 100 de lei, iar dacă adăugăm şi coafatul plătim 180 de lei. Un vopsit de păr mediu ajunge la 340 de lei. O manichiură semipermanentă costă 140 de lei, iar tratamentele faciale pleacă de la 300 de lei.

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"Noi am avut o mică creştere. De până în 10%. Încercăm să nu suporte clientul final toate cheltuielile, toate taxele", spune Andreea Medvid, manager salon.

Până acum, exista ceea ce economiştii numesc "lipstick effect" - efectul rujului. Adică, femeile renunţau la lucrurile scumpe, dar nu şi la ruj şi coafor. Acum taie şi de pe lista frumuseţii.

"Atunci când ai o parte mare din populaţie care are dificultăţi în a-şi acoperi nevoi de bază, vom vedea menţinerea produselor de primă necesitate în lista de cumpărături, în detrimentul unor produse care ar putea să fie considerate neesenţiale", spune Christian Năsulea, profesor de economie.

O altă soluţie este schimbarea salonului de lux cu unul de cartier, cu preţuri mai accesibile.

"Frumuseţea trebuie adaptată la buget. Dacă mergem şi optăm pentru un machiaj profesional, cel mai ieftin machiaj ar fi undeva la 300 de lei", spune Raluca Paraschiv, make up artist.

Nu doar că nu mai mergem la salon, dar cumpărăm şi mai puţine cosmetice. În prima jumătate a anului, magazinele online au vândut cu 20% mai puține produse de înfrumusețare decât anul trecut.