Antena Meniu Search
x

Curs valutar

România importă de aproape 2 ori mai multă energie electrică decât exportă. Raport pe ultimele 9 luni

Exportul de energie electrică al României, în primele nouă luni, a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 28,9% (cu 2.361 milioane kWh), arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), informează news.ro.

de Redactia Observator

la 14.11.2025 , 11:07
România importă de aproape 2 ori mai multă energie electrică decât exportă. Raport pe ultimele 9 luni - România importă de aproape 2 ori mai multă energie electrică decât exportă. Raport pe ultimele 9 luni - Shutterstock

Producţia din termocentrale a fost de 12.163 milioane kWh, în scădere cu 479 milioane kWh (-3,8%). Producţia din hidrocentrale a fost de 8.865 milioane kWh, în scădere cu 2.596 milioane kWh (-22,7%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 8.042 milioane kWh, în creştere cu 71,3 milioane kWh (+0,9%).

Datele complete ale raportului

Producţia din centralele electrice eoliene, în primele nouă luni ale anului, a fost de 4.186 milioane kWh, în scădere cu 443,6 milioane kWh faţă de perioada similară din 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 3.976 milioane kWh, în creştere cu 1.089 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă.

Articolul continuă după reclamă

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 37.251 milioane kWh, cu 0,4% mai mic faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, consumul populaţiei a crescut cu 1,8%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,5%.

Exportul de energie electrică a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 2.361 milioane kWh. Importul de energie a fost de 14.110 milioane kWh, în creştere cu 4.586 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3.572 milioane kWh, în creştere cu 17,3 milioane kWh. În perioada ianuarie-septembrie 2025 resursele de energie primară au crescut cu 5,8 %, iar cele de energie electrică au crescut cu 4,5 % faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

Principalele resurse de energie primară, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au totalizat 25.375.500 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1.400.500 tep faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024. Producţia internă a însumat 12.309.800 tep, în scădere cu 349.500 tep (-2,8%) faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024, iar importul a fost de 13.065.700 tep, în creştere cu 1.750.000 tep (+15,5%). În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 51.345 milioane kWh, în creştere cu 2.228 milioane kWh faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania energie import
Înapoi la Homepage
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Ştiri economice » România importă de aproape 2 ori mai multă energie electrică decât exportă. Raport pe ultimele 9 luni