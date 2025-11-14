Exportul de energie electrică al României, în primele nouă luni, a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 28,9% (cu 2.361 milioane kWh), arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), informează news.ro.

- România importă de aproape 2 ori mai multă energie electrică decât exportă. Raport pe ultimele 9 luni - Shutterstock

Producţia din termocentrale a fost de 12.163 milioane kWh, în scădere cu 479 milioane kWh (-3,8%). Producţia din hidrocentrale a fost de 8.865 milioane kWh, în scădere cu 2.596 milioane kWh (-22,7%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 8.042 milioane kWh, în creştere cu 71,3 milioane kWh (+0,9%).

Datele complete ale raportului

Producţia din centralele electrice eoliene, în primele nouă luni ale anului, a fost de 4.186 milioane kWh, în scădere cu 443,6 milioane kWh faţă de perioada similară din 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 3.976 milioane kWh, în creştere cu 1.089 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 37.251 milioane kWh, cu 0,4% mai mic faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, consumul populaţiei a crescut cu 1,8%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,5%.

Exportul de energie electrică a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 2.361 milioane kWh. Importul de energie a fost de 14.110 milioane kWh, în creştere cu 4.586 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3.572 milioane kWh, în creştere cu 17,3 milioane kWh. În perioada ianuarie-septembrie 2025 resursele de energie primară au crescut cu 5,8 %, iar cele de energie electrică au crescut cu 4,5 % faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

Principalele resurse de energie primară, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au totalizat 25.375.500 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1.400.500 tep faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024. Producţia internă a însumat 12.309.800 tep, în scădere cu 349.500 tep (-2,8%) faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024, iar importul a fost de 13.065.700 tep, în creştere cu 1.750.000 tep (+15,5%). În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 51.345 milioane kWh, în creştere cu 2.228 milioane kWh faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024.

