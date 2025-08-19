România dă cu piciorul la trei miliarde de euro bani gratis din PNRR pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Asta în timp ce trenurile acumulează întârzieri de zeci de minute, iar pasagerii călătoresc adesea în vagoane vechi, fără aer condiţionat.

România pierde trei miliarde de euro din PNRR alocaţi pentru modernizarea feroviară - Shutterstock

România pierde o şansă istorică de modernizare a transportului feroviar. Aproape 3 miliarde de euro din PNRR nu vor mai ajunge în infrastructura și materialul rulant al CFR, banii prevăzuţi iniţial pentru calea ferată, dar pierduți prin lipsa de reforme. În plin sezon de vacanță, pasagerii circulă tot în condiții precare, cu vagoane vechi, fără aer condiționat, întârzieri de multe ore și trenuri care rulează cu viteze medii de doar 46 km/h, potrivit Mediafax.

Potrivit listei publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, citată de analiștii Ziarului Financiar, sectorul feroviar pierde 1,36 miliarde de euro din granturi pentru infrastructură, iar alte 1,87 miliarde de euro se mută din granturi în împrumuturi.

De la materialul rulant, care avea 416 milioane de euro disponibili, s-au tăiat 135 milioane, iar alte 280 milioane de euro au fost transferați tot pe împrumuturi. Adică, în loc să modernizăm calea ferată cu bani europeni nerambursabili, ajungem să ne împrumutăm pentru asta, ceea ce creșterea datoriei publice și costuri suplimentare pentru contribuabili.

Între cei trei miniștri care s-au succedat la conducerea Transporturilor între 2020 și 2025, niciunul nu a valorificat momentul unic în care calea ferată putea fi modernizată cu bani europeni nerambursabili, iar rezultatul este un sistem feroviar rămas cu trenuri vechi, întârzieri cronice și pasageri tot mai puțini, în timp ce miliardele promise de Bruxelles au rămas nefolosite.

CFR Călători a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 3,4 mld. lei, în creștere cu 24%, și un profit net după șase ani de pierderi însumând 1,3 mld. lei. Însă rezultatul pozitiv nu vine din eficiență, ci din majorarea compensației plătite de stat, adică tot din taxele cetățenilor.

