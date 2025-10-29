România, printre cele mai ieftine țări din UE la gaze, potrivit Eurostat

Prețurile la electricitate și gaze pentru consumatorii din Europa au înregistrat o scădere în prima jumătate a anului, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat, cea mai semnificativă reducere fiind observată la gazele naturale, informează Agerpres.

Conform acestor date, prețul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru până la 11,43 euro pentru 100 kWh, de la 12,44 euro pentru 100 kWh în a doua jumătate a anului trecut. Eurostat subliniază că această scădere semnalează o revenire la fluctuațiile sezoniere ale prețurilor la gaze, fenomen caracteristic perioadei anterioare crizei energetice din 2022.

De asemenea, în prima jumătate a acestui an, prețul mediu la electricitate pentru consumatorii casnici din UE a scăzut ușor cu 0,5% până la 28,72 euro pentru 100 kWh, de la 28,87 euro pentru 100 kWh în a doua jumătate a anului trecut. Potrivit Eurostat este vorba de o continuare a perioadei de stabilitate a prețurilor, chiar dacă prețurile la electricitate sunt în continuare cu mult peste nivelul la care erau înainte de criza energetică din 2022.

În rândul statelor membre, prețurile la gaze pentru consumatorii casnici au crescut în 13 țări UE în prima jumătate a acestui an, au scăzut opt state și au rămas neschimbate în două țări.

Exprimate în euro, cele mai mici prețuri la gaze pentru consumatorii casnici în primul semestru erau înregistrate în Ungaria (0,0307 euro per KWh), Croația (0,0461 euro) și România (0,0559 euro). La polul opus, cele mai ridicate prețuri se înregistrau în Suedia (0,2130 euro per KWh), Țările de Jos (0,1617 euro) și Danemarca (0,1306 euro).

În perioada cuprinsă între primul semestru din 2024 și primul semestru al acestui an, cele mai importante creșteri de prețuri la gaze naturale au fost înregistrate în Estonia (23,9%), Bulgaria (23,6%) și Suedia (20,9%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 12,7%), Austria (minus 11,5%) și Cehia (minus 10,9%).

La energie electrică, în prima jumătate a acestui an, prețurile pentru consumatorii casnici au crescut în 12 țări UE, au scăzut 13 state și au rămas neschimbate în două țări.

Exprimate în euro, cele mai mici prețuri la electricitate pentru consumatorii casnici în primele șase luni ale acestui an erau înregistrate în Ungaria (0,1040 euro per KWh), Malta (0,1244 euro), Bulgaria (0,1300 euro), Croația (0,1194 euro), Slovacia (0,1270 euro) și România (0,1447 euro). La polul opus, cele mai ridicate prețuri se înregistrau în Germania (0,3835 euro per KWh), Belgia (0,3571 euro), Danemarca (0,3485 euro) și Italia (0,3291 euro).

În perioada cuprinsă între al primul semestru din 2024 și primul semestru al acestui an, cele mai importante creșteri de prețuri la electricitate au fost înregistrate în Luxemburg (31,3%), Irlanda (25,9%) și Polonia (20%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 13,1%), Finlanda (minus 9,8%) și Cipru (minus 9,5%).

