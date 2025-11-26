Antena Meniu Search
AGSI: România, printre puținele state care își majorează rezervele de gaze. Media UE, în scădere

Datele publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe (GIE) indică o scădere considerabilă a stocurilor de gaze ale Uniunii Europene față de aceeași perioadă a anului trecut, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 18:01
La data de 24 noiembrie 2025, potrivit AGSI, depozitele din UE însumau 892,39 TWh, reprezentând un grad de umplere de 78,14%, în timp ce pe 24 noiembrie 2024 nivelul era de 1.006,58 TWh, cu un grad de umplere de 87,70%.

Diferenţa de peste 114 TWh indică o scădere a volumelor totale disponibile înainte de intrarea în vârful sezonului de iarnă.

Germania, cel mai mare declin al stocurilor

Conform datelor AGSI, Germania – cel mai mare operator de depozite din UE – înregistrează o scădere importantă: 175,75 TWh la 24 noiembrie 2025, faţă de 232,56 TWh în aceeaşi zi din 2024.

Gradul de umplere a coborât de la 92,47% la 69,98%, ceea ce reprezintă una dintre cele mai abrupte reduceri procentuale din UE.

Scăderi importante apar şi în: Olanda (de la 109,99 TWh la 97,79 TWh), Ungaria (de la 56,58 TWh la 45,59 TWh), Austria (de la 91,81 TWh la 80,48 TWh), Spania (de la 34,05 TWh la 29,95 TWh). În mai multe dintre aceste state, scăderea procentuală depăşeşte 10 puncte.

România, printre puţinele ţări care înregistrează creşteri

România este una dintre puţinele ţări care prezintă o creştere atât ca volum, cât şi ca procent de umplere, respectiv 31,56 TWh în 2025, faţă de 30,27 TWh în 2024. În procente, gradul de umplere urcă de la 89,39% la 93,21%.

O evoluţie favorabilă se observă şi în cazul Franţei, unde, deşi volumul scade uşor, procentul de umplere urcă la 87,27%.

Nivelurile mai reduse pot influenţa piaţa gazelor în lunile de iarnă

Depozitele subterane de gaze reprezintă un element cheie al securităţii energetice europene în perioada de iarnă. Scăderea de aproape 10 puncte procentuale a gradului de umplere faţă de anul trecut poate genera presiuni suplimentare asupra pieţei în cazul unor episoade de frig intens sau al unor perturbări de aprovizionare.

Potrivit GIE, platforma AGSI acoperă 100% din capacitatea tehnică de stocare din UE, datele fiind actualizate zilnic şi utilizate ca reper de industrie şi autorităţi.

