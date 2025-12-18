Trei soldați ruși în uniformă au intrat pe teritoriul NATO. Cum au pătruns pe teritoriul Estoniei

Trei grăniceri ruși au pătruns pe teritoriul Estoniei pentru aproximativ 20 de minute pe 17 decembrie, a anunțat joi Estonia. Autoritățile au precizat că incidentul a fost înregistrat video și că nu este clar dacă a fost accidental sau intenționat, relatează Bloomberg.

Estonia susţine că trei grăniceri ruşi au pătruns ilegal pe teritoriul său, 17 decembrie 2025 - Profimedia

Trei grăniceri ruşi au trecut ilegal pe teritoriul Estoniei, stat membru UE şi NATO, a anunţat Ministerul estonian de Externe. Cei trei au traversat linia de control între Estonia şi Rusia pe un dig de protecţie de pe râul Narva. Au ajuns acolo cu un aeroglisor (vehicul pe apă), apoi au mers pe jos de-a lungul digului, după care s-au întors la vehiculul lor şi au trecut înapoi pe partea rusă.

Ministerul a publicat o înregistrare video înregistrată de o cameră de supraveghere de la locul incidentului, care a avut loc lângă satul Vasknarva. Ministrul de interne estonian Igor Taro a afirmat că motivele grănicerilor ruşi sunt neclare. "Nu a existat nicio ameninţare de securitate imediată, dar poliţia şi poliţia de frontieră şi-au sporit prezenţa şi misiunile de patrulare", a declarat el la televiziunea estoniană.

Autoritățile estoniene și cele ruse se vor întâlni joi pentru a discuta incidentul, a transmis agenția estonă pentru protecția frontierelor într-un comunicat. Estonia a anunțat, de asemenea, că îl va convoca pe cel mai înalt reprezentant diplomatic al Rusiei la Tallinn.

"Sunt aceşti grăniceri celebrii "omuleți verzi" cu care Rusia a ocupat, printre altele, Crimeea în 2014??, se întreabă Bild. Nu este clar. Cert este că în urmă cu patru zile, ministrul de externe al Estoniei a anunțat ce s-ar întâmpla dacă aceștia ar trece granița. "Vă pot răspunde clar: îi vom împușca", a declarat Margus Tsahkna, într-un interviu pentru Frankfurter Rundschau.

