Am consumat pe timp de plafonare, dar plătim în plină liberalizare. Românii care au primit facturile la curent cu regularizare s-au trezit că au fost taxaţi cu TVA majorat şi pe lunile de dinainte de 1 august. Pe Fii Observator, ne-aţi arătat facturi chiar şi de peste 6.000 de lei!

Toate facturile emise după 1 august vor avea un TVA de 21%, indiferent că vorbim de consumul din luna august sau că vorbim despre consumul din lunile precedente, atunci când încă era în vigoare cota de TVA de 19%.

Facturi mult mai mari

Aşa spune legislaţia, aşa că în perioada următoare ar trebui să ne aşteptăm inclusiv la facturi de regularizare, care au TVA de 21%. Evident consumatorii sunt revoltaţi din această cauză, vor explicaţii de la autorităţi şi spun că nu li se pare normal ca acest consum din iulie sau din mai să fie facturat la un TVA de 21%, pentru că în acea perioadă nu era încă în vigoare această cotă de TVA.

Clienţii pot depune plângeri la autorităţi, la ANR, ANPC sau se pot adresa chiar furnizorului, însă nu ştim dacă se poate rezolva ceva în acest sens. Furnizorii spun că nu fac altceva decât să resptecte legislaţia şi că eventual ar fi trebuit să se dea o derogare ca să nu se factureze cu TVA de 21%.

