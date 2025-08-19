Românii care conduc Revoluţia AI au ajuns la o evaluare de 100 mld. $. Cine sunt Ion Stoica şi Matei Zaharia

Compania Databricks, condusă de doi români, Ion Stoica şi Matei Zaharia, a ajuns la o evaluare de 100 de miliarde de dolari după ce a trecut printr-o nouă rundă de finanţare.

Databricks, companie cu sediul în San Francisco, California, dar în spatele căreia se află doi profesori români, Ion Stoica şi Matei Zaharia, a ajuns la o evaluare de 100 de miliarde de dolari după ce a trecut printr-o nouă rundă de finanţare. Compania care activează în domeniul tehnologiei, în industria inteligenţei artificiale, a crescut spectaculos în ultimul an beneficiind de încrederea investitorilor.

Potrivit Ziarul Financiar, Databricks, care are peste 15.000 de clienţi printre care giganţi precum Shell sau Block, dar şi producătorul de SUV-uri electrice Rivian, şi-a crescut evaluarea cu 61%. De altfel, Databricks a reuşit performanţa de a atrage peste 10 miliarde de dolari într-o singură rundă de finanţare.

Alături de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia într-o funcţie de conducere se află şi Ali Ghodsi, co-fondator al companiei.

"Databricks beneficiază de o cerere globală fără precedent pentru aplicaţii şi agenţi AI, transformând datele companiilor în mine de aur. Suntem încântaţi că această rundă este deja suprasubscrisă", spune acesta.

Cu ce se ocupă Databricks

Compania care îi are printre fondatori pe cei doi români se ocupă cu crearea de soluţii software, analiză, dar şi cu dezvoltarea de aplicaţii de inteligenţă artificială.

Cine sunt Ion Stoica şi Matei Zaharia

Ion Stoica, cofondator al Databricks, este profesor în cadrul departamentului EECS al prestigioasei UC Berkeley. De asemenea, are şi funcţia de co-director al AMPLab. El deţine un doctorat în inginerie electrică şi informatică la Universitatea Carnegie Mellon şi un masterat în informatică şi inginerie la Universitatea Politehnică din Bucureşti.

De cealaltă parte, Matei Zaharia, CTO al companiei, este de asemenea profesor asociat la UC Berkeley. Este specialist în modele lingvistice mari şi a primit Premiul pentru disertaţie doctorală ACM 2014 şi Premiul prezidenţial pentru carieră timpurie pentru oameni de ştiinţă şi ingineri din SUA.

Cei doi români sunt în acest moment miliardari. În 2025, Forbes îi clasifica pe Ion Stoica şi Matei Zaharia printre miliardarii români în dolari.

