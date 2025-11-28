Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaice direct pe balcoane sau pe faţada blocurilor. Specialiștii avertizează că instalarea acestor sisteme nu se poate face oricum. Improvizaţiile pot provoca incendii, iar instalaţiile fără autorizaţie le pot aduce proprietarilor alte cheltuieli şi amenzi.

Propritarii unui apartament din cartierul Herăstrău si au tapetat balconul cu panouri fotovoltaice. Firmele care le instalează au tot mai multe cereri.

"Am făcut câteva probe, am importat și am adus de la cei mai mari producători de șist special destinate pentru apartamente, urmează în perioada următoare să instalăm. Oamenii sunt clar interesați să scape de grija facturilor și să fie autonomi pentru că preţurile la electricitate vor fluctua destul de mult în anii următori.", a declarat Albert Soare, angajat la o firmă de soluții fotovoltaice.

"Cei care și-au instalat panouri fotovoltaice la bloc, pe balcon estimează o economie de la 60 până la 100 de lei pe factură. Este foarte important ca aceste panouri să fie instalate de specialiști, să nu le instalăm noi pentru că se pot produce incendii.", a transmis Georgiana Pocol, reporter Observator.

Astfel de kituri costă în magazine între 2.000 și 2.500 de lei.

"Avem kituri independente, cu baterie inclusă și panou de 30 sau 50 de wați, care se pot folosi pentru aplicații simple. Există și kituri de panouri cu control de alimentare, împreună cu o baterie, potrivite pentru aplicații mai mari. La o tensiune de 12 volți, puteți economisi până la 50 de wați pe oră.", a adăugat Florin, șef departament magazin bricolaj.

Deocamdată nu există reglementări pentru instalarea panourilor pe balcoane. Proprietarul are nevoie doar de acordul a jumătate plus unul dintre vecini, pentru că fațada este considerată spațiu comun.

"La ora actuală nu există reguli clar definite privind montarea acestor mini-kituri fotovoltaice. Ele pot fi asimilate ca şi aparatele de aer condiționat. Este obligatoriu ca, după montaj, proprietarii să anunțe operatorul de distribuție, altfel excedentul de energie poate fi înregistrat ca și consum.", a menţionat Președintele Asociației Prosumatorilor.

"Sistemele acestea sunt populare în Vest. În Germania există peste jumătate de milion de apartamente dotate cu astfel de instalații, însă la noi reprezintă încă o noutate. Specialiștii recomandă să nu se facă improvizații, ci să fie folosite produse special destinate pentru apartamente și balcoane. Un sistem cu baterii poate reduce factura chiar și până la 100%.", a adăugat Albert Soare.

Autoritățile vor căuta soluții pentru reglementarea acestui proces, pe același model ca în Germania, Polonia sau Italia.

