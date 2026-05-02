Donald Trump dă semnalul unei rupturi totale de aliaţii din Europa. Preşedintele american a aprobat retragerea a 5.000 de militari din Germania, după o ceartă cu cancelarul. Iar de săptămâna viitoare, taxele vamale pentru maşinile din UE vor creşte, din nou, cu 25%. Un semnal îngrijorător vine şi din Orientul Mijlociu. Iranul avertizează că războiul ar putea fi reluat săptămâna viitoare.

Retragerea militarilor din Germania a fost anunţată de Pentagon şi va dura între 6 şi 12 luni în total. La final, Germania va rămâne fără aproximativ 15% din totalul trupelor americane, care sunt staţionate în 20 de baze militare diferite, majoritatea în sudul şi sud-vestul ţării. Decizia vine după ce preşedintele american a cerut sprijin pentru intervenţia militară din Iran, dar a fost refuzat de aliaţii europeni, în frunte cu Germania.

"Nu am primit absolut niciun ajutor din partea NATO în ceea ce priveşte Iranul. Cheltuim trilioane de dolari pentru NATO şi nu primim niciun ajutor. N-aveam nevoie de el, dar n-am primit nimic!", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Ultima picătură a fost declaraţia cancelarului german, de la începutul săptămânii.

"Americanii nu au, în mod clar, nicio strategie. O întreagă națiune este umilită de conducerea statului iranian.", precizat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

De la Berlin, ministrul german al Apărării a spus că măsura era previzibilă. Decizia provoacă însă îngrijorări mari printre aliaţi, mai ales că liderul de la Casa Albă a avertizat că ar putea face acelaşi lucru cu trupele din Italia şi Spania.

În prezent, Statele Unite au peste 70.000 de militari în ţările aliate, printre care şi aproximativ o mie în România, la bazele militare Mihail Kogălniceanu, Deveselu şi Câmpia Turzii. Într-o primă reacţie, un purtător de cuvânt al NATO a transmis că Alianţa va contacta Washingtonul pentru a afla motivul acestei decizii care riscă să afecteze securitatea continentului.

"Rusia a încercat mereu să dezmembreze NATO, deci va vedea drept un pas pozitiv faptul că America se estompează treptat de partea cealaltă a Atlanticului. Asta înseamnă că Rusia se va simți încurajată în ambițiile sale pe continentul european.", a spus Sean Bell, analist militar, potrivit Sky News.

Tot vineri, Trump a anunţat că impune din nou taxe vamale pentru vehicuele din Uniunea Europeană după ce a acuzat blocul comunitar că nu respectă înţelegerea semnată vara trecută.

"Uniunea Europeană nu l-a respectat (acordul comercial - n.r.). Aşa că am crescut tarifele pentru toate maşinile care intră în Statele Unite cu 25% şi pentru camioane. Dacă nu vrei să plăteşti taxe vamale, foarte bine. Construieşte-ţi fabrica aici, construieşte-o în Florida!", a explicat Donald Trump.

În acest timp, negocierile dintre Washington şi Teheran bat pasul pe loc. Donald Trump a respins un nou acord propus de republica islamică, unul care prevedea deschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul ridicării blocadei. Iar liderul de la Casa Albă avertizează că s-ar putea să nu se ajungă deloc la o înţelegere.

