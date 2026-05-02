La nouă luni de când şefii din Transporturi au anunţat că schimbă faţa clădirii emblematice după decenii cu zero investiţii, suntem la acelaşi stadiu al proiectului: adică la hârtii. În jur de un milion şi jumătate de călători, câţi tranzitează gara într-un an, ar beneficia de condiţii mai bune de aşteptare. Doar că autorităţile întârzie să pună planurile în aplicare. Ultimul termen promis pentru lucrări era chiar aprilie, anul acesta.

Pavaj spart, plăci de tavan căzute, mănunchiuri de cabluri electrice încurcate, ghişee murdare şi improvizaţii la tot pasul. Este imaginea care îi întâmpină zi de zi pe cei care ajung în Gara de Nord din Capitală.

August 2025. Şefii din transporturi ne anunţau că în mai puţin de două săptămâni culoarul principal al gării va intra în reparaţii.

"În zona aceasta vor fi restaurante, iluminatul va fi cu totul deosebit. Totul va fi modern.", spunea Cristian Ungurean, director Regionala Bucureşti pe 20 august 2025.

Cinci luni mai târziu, în luna ianuarie, ne întrebam de ce nu au început lucrările promise.

Cristian Ungurean: Mai sunt câteva detalii de stabilit. O adresă la ISC prin care solicităm începerea lucrărilor.

Reporter: Mai exact când?

Cristian Ungurean: Estimăm undeva - cel târziu în martie, aprilie.

Iată că suntem, deja, în luna mai.

Astăzi ar fi trebuit deja să fim înconjuraţi de schele, muncitori, să fie o mobilizare generală pentru modernizarea gării. La patru luni distanţă de la ultima promisiune a autorităţilor că vor începe şantierul, lucrurile arată la fel ca până acum. O gară cu iz comunist, porumbei peste tot, oameni ai străzii şi un miros pe care, din fericire, nu vi-l putem reda.

"Ca la Dubai! Ce să vă spun...dezastru.", spune un bucureştean.

"Dacă vă uitaţi în jur- condiţiile igienice lasă de dorit. Iarna este foarte greu pentru că sunt foarte puţine spaţii în care să fie cald.", adaugă o femeie.

"În spiritul vechilor generaţii, de modă veche.", precizează un străin.

De data aceasta, directorul Regionalei Bucureşti nu a mai răspuns pentru explicaţii. O zi liberă pentru angajaţii de la stat, de altfel, însă călătorii au parte non-stop de aceeaşi primire în cea mai mare gară din România.

"Având în vedere că de-abia ne-am întors din Viena astăzi- are mult de lucru până ajungem acolo. În primul rând mirosul, când intri în ea. Ştim deja că mai are nevoie de renovări. Avem problema porumbeilor şi alte lucruri.", precizează un alt cetăţean.

Femeie: Când ne-am dat jos din tren am zis: "dincolo aşa ceva nu.." A trebuit să sărim.

Reporter: Dincolo unde?

Femeie: Mai în Vest.

În 2025, Ministerul Transporturilor a emis autorizaţia de construcţie pentru modernizarea Gării de Nord, cu bani europeni. Un proiect estimat la peste 100 de milioane de euro. Planul din hârtii prevede, printre altele, modernizarea spaţiilor interioare, schimbarea instalaţiilor electrice, şi consolidarea faţadei, păstrând elementele arhitecturale actuale. Reparaţii capitale nu au mai fost făcute aici de peste 30 de ani.

