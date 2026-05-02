În Vama Veche, se dau petreceri după petreceri. Distracţia se mută de la o terasă la alta, din club în club, iar prieteniile se leagă - cum altfel - dacă nu la un foc de tabără. Vremea nu ţine cu tinerii, dar nici tinerii nu ţin cont de vreme. Pe ploaie, pe vânt, atmosfera e aceeaşi. Iar baia în mare, nelipsită. În nordul litoralului, altfel stă treaba. Şi altfel arată nota de plată.

În cluburi şi pe plajă, Vama Veche a prins viaţă din nou. Turiştii au venit cu un singur gând, distracţie până la răsărit. Nu contează nici cu cine, nici unde, nici vremea. Ceva e însă obligatoriu.

Reporter: Cu ce v-aţi încălzit?

Tânăr: Cu asta (arată sticla de bere).

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce e acolo?

Tânăr: Doar alcool- Rom, Bacardi.

"Nu ţinem cont de nimic, ne distrăm, am vrut să simt experienţa Vamei, e pentru prima dată când vin în Vamă.", spune un bărbat.

Cei care nu au vrut să îndure frigul de pe plajă au ales varianta sigură - cluburile din vama veche. Petrecerea e deja în toi, iar pentru mulţi planul este sigur: după o noapte întreagă de petrecere vor merge pe plajă pentru a prinde răsăritul.

Zis şi făcut. Răsăritul i-a prins cum nu se putea mai bine.

"Mai rece de atât se poate?", spune un bărbat care înoată în mare.

"E cea mai frumoasă plajă de pe pământul acesta. Mă distrez cu prietenii mei.", adaugă un lat bărbat.

"Nu se compară cu nimic Vama.", spune un petrecăreţ.

Pentru cei din Mamaia, succesul petrecerii se măsoară altfel. În roabe de şampanie. Cea mai ieftină costă 3.000 de lei, iar o sticlă de vin costă şi 6.000 de lei. Petrecăreţii au avut buzunare adânci.

-"Haideţi să o dăm pe faţă, plecăm la manele. După manele avem în plan să mergem la un festival de muzică electronică.", precizează un alt petrecăreţ.

Dacă vrei să îţi planifici treaba, îţi trebuie 1.500 de lei.

"Banii sunt ultima mea problemă. Am fost la Nuba, acum mă duc la Loft. Contează să ne simţim bine. Mi-a sărit genunchiul, o lună jumate aşa stau. Şi cum dansezi? Într-un picior.", precizează un alt bărbat.

Indiferent de unde au petrecut, dimineaţa i-a prins pe toţi la fel - în căutare de remedii pentru marea mahmureală.

Bărbat: Am cinci sticle băute.

Reporter: Azi doar?

Bărbat: Da, doar azi! E ora 1, până la ora 2 mai bem încă cinci sticle. Cantitatea, să vă spun drept şi simplu, nu ştiu cât am băut. Într-un cuvânt, distracţie la maxim.

"Avem un preparat special, ciroba de reveneală. Cred că am vândut cam 200 de porţii până la ora aceasta. Mai avem şi ciorba de sarmale, le-o recomandăm oamenilor care au băut mult azi noapte.", spune David Mihăilescu, administrator restaurant.

Şi, cum cui pe cui se scoate, cea mai bună idee a fost să facă o baie în mare şi să o ia de la capăt.

"Nu ai cum, a intrat şi cu telefonul.", spune un curajos.

Şi relaxarea tot cu gândul la distracţie a fost.

Atmosfera este chill, de după-amiază. Unii dintre turişti recunosc că au venit direct aici după petrecere, alţii îşi încep ziua cu ceva bun în farfurie şi muzică pe fundal. Cert este că pe doi mai distracţia continuă, dar într-un ritm mai relaxat, ne pregîtim de o nouă petrecere diseară.

"Am ieşit acum puţin cu familia la festivalul acest de mâncare, apoi din nou pe distracţie, că doar suntem tineri.", menţionează un alt tânăr.

Aproximativ 45 de mii de turişti sunt pe litoral în acest weekend.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰