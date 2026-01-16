Schema prin care o constănțeancă folosea oameni săraci drept "pensionari militari" pentru fraude bancare

Au fost percheziţii de amploare în Constanţa, într-un dosar de fraudă bancară.

Se pare că răufăcătorii racolau persoane cu venituri modeste şi le foloseau pentru a obţine credite pe baza unor documente false.

Reţeaua falsificatorilor de documente era condusă de o femeie care acţiona după un plan bine stabilit. Sprijinită de alţi suspecţi, escroaca fabrica documente care atestau faptul că viitorii debitorii ar fi de fapt pensionari militari.

După ce au descins chiar şi sediile unor instituţii de credit, procurorii i-au luat la audieri pe toţi cei implicaţi. Prejudiciul este de aproximativ 1,7 milioane de lei.

