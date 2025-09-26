Rusia a interzis exporturile de bezină până la finalul anului. Preţul petrolului a urcat

Rusia a anunțat joi o interdicție temporară asupra exporturilor de benzină. În timp ce Guvernul de la Moscova spune că este pentru a "stabiliza piața internă și a preveni creșterea prețurilor la carburanți înainte de sezonul rece", presa internațională afirmă că decizia a fost forțată de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor și conductelor de petrol din Rusia. Cotațiile la țiței au urcat vineri, fiind în grafic pentru cel mai rapid ritm de creștere de la începutul lunii iunie.

La bursa ICE Futures din Londra, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 0,15 dolari, sau 0,2%, ajungând la 69,57 dolari, în timp ce la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol "light sweet crude" a urcat cu 0,23 dolari, sau 0,4%, la 65,21 dolari. Ambii indicatori au înregistrat săptămâna aceasta o expansiune de peste 4%, cel mai semnificativ avans de la începutul lunii iunie, relatează Reuters.

Rusia va extinde interzicerea completă a exporturilor de benzină până la finalul anului şi va introduce o interdicţie la exporturile de motorină pentru distribuitori, a anunţat joi vicepremierul Alexander Novak. Acesta a explicat că decizia va permite Rusiei să aprovizioneze în continuare piaţa internă cu produsele petroliere care în prezent sunt exportate, iar interdicţia nu se va aplica livrărilor de combustibili convenite conform acordurilor interguvernamentale.

Izvestia a scris că, în ultimele săptămâni, rafinăriile ruse s-au confruntat cu lucrări de mentenanță și cu o creștere a cererii interne, ceea ce a dus la scăderea stocurilor și la presiuni pe prețuri. Iar Kommersant si RBC au subliniat că măsura ar putea afecta în special țările vecine euroastice dependente de importurile de carburanți din Rusia, dar și veniturile din export ale rafinăriilor.

Rusia, unul din principalii producători mondiali de petrol, a restricţionat în ultimii ani exporturile de carburanţi pentru a stabiliza piaţa internă şi a ţine sub control creşterea preţurilor. În prezent este în vigoare o interdicţie la exporturile de benzină până la 30 septembrie, atât pentru producători cât şi pentru distribuitori.

Aproximativ trei sferturi din exporturile de motorină sunt livrate de producători prin conductele North şi South care merg către porturile de la Marea Baltică şi Marea Neagră. Conform surselor din industrie, Rusia a produs aproape 86 milioane tone de motorină în 2024, exportând aproximativ 31 milioane tone.

Publicaţia rusă Izvestia anunţase săptămâna aceasta că al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil, a interzis vânzările de motorină în canistre, la anumite benzinării din Moscova.

Rusia este cel mai mare exportator mondial de motorină prin intermediul navelor, fiind urmată îndeaproape de SUA. De la intrarea în vigoare a embargoului UE privind importurile de produse petroliere ruseşti, în luna februarie 2023, livrările de motorină rusească au fost redirecţionate spre Brazilia, Turcia, ţări din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu precum şi spre transferurile de pe o navă pe alta.

