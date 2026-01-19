Deşi sunt 2 săptămâni de când s-au deschis ghişeele de la taxe şi impozite, sunt cozi uriaşe în continuare. Oamenii vor să afle cât au de plată şi să fie siguri că beneficiază de reducerea de 10%, mai ales că sumele sunt mai mari de două-trei ori decât anul trecut. Ca să achite, mulţi spun că trebuie să renunţe la alte cheltuieli.

La Târgu Jiu, oamenii s-au așezat la cozi încă de la primele ore ale dimineții.

"Mă aşteptam să fie mai lejer şi să fie mai puţină lume. De la data de 5-7 ale lunii, anul trecut, s-a ajuns la 19, mai mult de jumatea lunii". "Stătui la ghişeu şi când ajunseserăi ziceau că nu merge calculatorul. M-am dus la altă coadă".

Încă de la primele ore ale dimineţii, oamenii au venit să îşi plătească taxele şi impozitele. De astăzi au intrat în vigoare noile valori, iar în unele cazuri sunt semnificativ mai mari faţă de anul trecut.

Oamenii sunt nevoiţi să facă economii

Localnicii se grăbesc să achite deşi pot beneficia de reducerea de 10% oferită celor care plătesc integral până la finalul lunii martie.

"Peste 12 milioane". "Când e vorba să pună la salarii sau la pensii pun acolo 100-2-3 de lei, când dincoace (n.r la taxe) pun coeficienţi", spun oamenii.

Şi la Arad, mulţi au fost şocaţi de majorările de la un an la altul şi spun că trebuie să facă economii din altă parte.

"Vă daţi seama că de la 300 sau 200 şi ceva la 1000 de lei, trebuie să renunţi, cel puţin în prima lună. La înotul fetiţei". "Cred că 1500 de lei în plus, faţă de anul trecut. Destul de măricică, dar asta e, trebuie". "330 de lei. Anul trecut am avut 148. Peste tot că nu am ce face. E foarte greu", spun oamenii.

Din acest an, reforma fiscală lovește fără excepții. Deducerile pentru clădirile vechi au fost eliminate la fel şi scutierea pentru persoanele cu handicap.

