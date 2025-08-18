Salarii mai mici cu 30% la ANRE, ASF şi ANCOM. Cele trei autorităţi urmează să facă concedieri

Guvernul va tăia cu 30% salariile şefilor şi anagajaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Mai mult, conducerile executive ale celor trei autorităţi sunt nevoite sa facă şi concedieri.

Conducerile executive ale celor trei autorităţi trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, în şedinţa de guvern, o nouă organigramă, care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport, aşa cum erau acestea conţinute în organigramele şi statele de funcţii valabile la 1 ianuarie 2025.

De asemenea, vor fi prezentate în şedinţa de Guvern şi noi grile de salarizare. Acestea vor prevede o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizaţiilor.

Pentru conducerile ANRE, ASF şi ANCOM, nivelul remuneraţiei, după caz, se va reduce cu 30% faţă de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, scrie Spotmedia.ro.

Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primeşte lunar o indemnizaţie de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiţi cu 57.408 lei net/lună.

Noile organigrame şi grile de salarizare vor intra în vigoare până la 1 ianuarie 2026.

