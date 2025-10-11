Salariul minim ar putea creşte. Guvernul are la dispoziţie câteva zile ca să decidă dacă românii vor simţi ceva în plus în portofel sau dacă vor rămâne doar cu o eventuală promisiune. Trei variante de creştere sunt pe masă, potrivit surselor Observator. Şi tot potrivit lor, statul nu ar avea, de fapt, bani pentru majorări anul viitor.

"În acest moment, există o lege în vigoare în România, cea a salariului minim european, care prevede o creştere a venitului minim, foarte predictibilă an de an, conform unei formule de calcul. Aşadar, potrivit acești legi, sunt trei variante de majorare a venitului minim pe economie: la 4.325 lei, 4.595 lei şi 4.778 lei. Această măsură a fost discutată şi în coaliţia de guvernare şi, conform surselor Observator, liderii al înclina spre îngheţarea salariului minim pe economie de anul viitor, deşi avem această lege în vigoare. Liberalii spuneau că dacă ar creşte salariul minim pe economie, companiile din România nu ar mai avea bani pentru investiţii şi asta pentru că ar creşte costurile cu salariile. Pe de altă parte, ministrul Muncii şi-ar dori această creştere şi măsura va fi discutată în perioada următoare în coaliţie, în Consiliul Tripartit, cu patronatele şi sindicatele, patronatele nu îşi doresc majorarea, pe de altă parte, sindicatele ar fi de acord”, a explicat Florentina Lazăr, reporter Observator.

"Şi rămâne o întrebare: dacă Guvernul va prelungi şi acea măsură prin care 300 de lei sunt scutiţi de taxe din salariul minim pe economie. Conform surselor Observator, Guvernul nu va avea bani de majorări de salarii şi pensii anul viitor, iar România este încă sub lupa instituţiilor internaţionale. Şi asta pentru că agenţia de rating Standard&Poor’s a menţinut ratingul României, dar suntem la un pas de „junk”. Şi a venit şi o analiză din partea agenţiei Fitch, după ce Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Sunt foarte multe semnale, o creştere economică moderată, un deficit bugetar cu doar 0,3% mai mic faţă de anul trecut, când am avut majorări de pensii şi salarii în an electoral, deşi Guvernul a luat măsuri fiscale, a crescut taxele şi impozitele anul acesta iar datoria publică ar putea ajunge în 2027 la 66% din PIB", a relatat Florentina Lazăr.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰