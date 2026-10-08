Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 2026. Cum schimbă noile tehnologii cursa pentru cucerirea spațiului

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 2026 are loc între 4 și 10 octombrie, iar tema din acest an este „Revoluția Rachetei”. Evenimentul internațional dedicat științei și tehnologiei spațiale evidențiază evoluția rachetelor, reducerea costurilor de lansare și modul în care accesul la spațiu s-a schimbat în ultimii ani.

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic este marcată în acest an în perioada 4-10 octombrie, iar tema din acest an este „Revoluția Rachetei”. Noile tehnologii schimbă rapid modul în care omenirea ajunge în spațiu, de la rachete reutilizabile și lansări comerciale până la implicarea startupurilor, universităților și a unor noi actori din industria spațială.

Evenimentul este organizat anual pentru a evidenția importanța științei și tehnologiei spațiale și contribuția acestora la dezvoltarea societății. În 2026, atenția este îndreptată în special către transformarea sistemelor de lansare și către accesul tot mai larg la spațiu.

„Revoluția Rachetei”, tema Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic 2026

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, tema din acest an este „Rocket Revolution”, sau „Revoluția Rachetei”. Mesajul urmărește schimbările rapide din industria lansărilor spațiale și felul în care acestea modifică accesul la spațiu.

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Dacă în trecut misiunile spațiale erau controlate în principal de un număr redus de programe guvernamentale, astăzi domeniul este mult mai divers. Companii private, startup-uri, echipe universitare și noi actori naționali dezvoltă tehnologii și sisteme de lansare.

Un rol important îl au rachetele reutilizabile. Tehnologia permite recuperarea și refolosirea unor componente ale vehiculelor spațiale, contribuind la reducerea costurilor și la creșterea frecvenței lansărilor.

De la Sputnik 1 la noua cursă pentru spațiu

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic are la bază două momente importante din istoria explorării spațiale. Pe 4 octombrie 1957, Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, era lansat în spațiu. Momentul a deschis ceea ce avea să fie cunoscut drept Era Spațială și a declanșat o competiție tehnologică fără precedent între marile puteri.

Zece ani mai târziu, pe 10 octombrie 1967, intra în vigoare Tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea pașnică a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.

Cele două date marchează începutul și, apoi, stabilirea unor principii internaționale pentru activitățile desfășurate dincolo de atmosfera Pământului.

Rachetele reutilizabile schimbă industria spațială

Una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani este dezvoltarea sistemelor de lansare reutilizabile. În loc ca fiecare lansare să presupună construirea unui vehicul complet nou, anumite componente ale rachetelor pot fi recuperate și folosite din nou. Acest model poate reduce costurile și permite un număr mai mare de lansări.

Potrivit ONU, transformarea nu se limitează însă la reutilizare. Industria spațială este influențată de creșterea numărului de operatori comerciali, de dezvoltarea unor noi tehnologii de lansare și de apariția unor noi participanți în economia spațială.

Spațiul devine mai accesibil

„Revoluția Rachetei” înseamnă și schimbarea celor care pot ajunge în spațiu. Universitățile și startup-urile sunt tot mai implicate în dezvoltarea tehnologiilor spațiale, iar companiile comerciale contribuie la creșterea numărului de lansări.

Acest lucru poate avea efecte și asupra sateliților utilizați pentru comunicații, observația Pământului, cercetare sau navigație. Pe măsură ce lansările devin mai frecvente și accesul la spațiu se extinde, crește și numărul aplicațiilor care depind de tehnologiile spațiale.

ONU subliniază că această transformare schimbă atât cine poate ajunge în spațiu, cât de des pot avea loc lansările, cât și modul în care este utilizat spațiul cosmic.

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, marcată și în România

În România sunt organizate, în această perioadă, evenimente dedicate astronomiei și explorării spațiului. La Bârlad, Muzeul „Vasile Pârvan” organizează pe 10 octombrie, de la ora 12:00, o prezentare publică dedicată Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic. Evenimentul îi are ca invitați pe dr. Florin Mingireanu, specialist în domeniul aerospațial și membru al Astroclubului „Călin Popovici” din Galați, și pe Aurel Chirilă, membru al aceluiași club. Accesul publicului este liber.

Discuțiile se vor concentra asupra vehiculelor reactive de testare folosite în pregătirea zborurilor spațiale, dar și asupra cursei spațiale din anii ’60 și ’70 și a momentului în care oamenii au ajuns pe Lună. Evenimentul marchează și 16 ani de la înființarea Astroclubului „Perseus” Bârlad.

Urmează o nouă etapă în explorarea spațiului

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 2026 vine într-o perioadă în care explorarea spațială nu mai este rezervată exclusiv marilor agenții guvernamentale. Companiile private, universitățile și noile tehnologii contribuie la dezvoltarea unei industrii în care lansările sunt tot mai frecvente, iar accesul la spațiu se extinde.

Tema „Revoluția Rachetei” atrage astfel atenția nu doar asupra trecutului, ci mai ales asupra viitorului. Rachetele și sistemele de lansare sunt în centrul unei transformări care poate influența următoarea etapă a explorării Lunii, a misiunilor spațiale și, pe termen lung, a modului în care oamenii folosesc spațiul din jurul Pământului.