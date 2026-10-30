Cine este miliardarul ceh dispus să plătească 30 mld. € pentru firma care produce ochelarii Ray-Ban

Miliardarul ceh Michal Strnad a oferit aproximativ 30 de miliarde de euro pentru a achiziţiona holdingul care deţine, printre altele, producătorul de ochelari EssilorLuxottica SA, informează Bloomberg.

Propunerea lui Strnad, care a făcut avere în industria armamentului, evaluează holdinul Delfin Sarl la 30% sub valoarea activelor sale nete, conform unei scrisori datate 20 octombrie, consultate de Bloomberg. Pe bursă, valoarea activelor Delfin trece de 40 de miliarde de euro, incluzând o participaţie de aproape o treime din acţiunile EssilorLuxottica, producătorul ochelarilor Ray-Ban, precum şi la o serie de companii financiare italiene, scrie Agerpres.

Oferta transmisă directorului de la Delfin, Romolo Bardin, este valabilă timp de 30 de zile şi are nevoie de aprobarea tuturor celor opt acţionari ai Delfin pentru modificarea restricţiilor privind proprietarul. Acesta este un obstacol semnificativ, având în vedere discountul de 30% propus de Strnad şi reacţia promptă a lui Leonardo Maria Del Vecchio, unul dintre cei opt acţionari.

Leonardo Maria a confirmat pentru Bloomberg că este la curent cu oferta venită de la Strnad şi a declarat că va continua să protejeze şi să păstreze ceea ce a construit tatăl său, asigurându-se că Delfin rămâne o companie italiană. El a subliniat necesitatea ca EssilorLuxottica să rămână conectată la rădăcinile sale, precum şi importanţa menţinerii stabilităţii în sistemul bancar italian.

Articolul continuă după reclamă

"Opera de o viaţă a tatălui meu trebuie să rămână un activ pentru Italia", a afirmat Leonardo Maria, într-un comunicat.

Portofoliul Delfin include pachete de acţiuni la grupul italian de asigurări Assicurazioni Generali SpA, precum şi la bănci importante, precum UniCredit SpA şi Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

În scrisoarea sa, Strnad afirmă că Delfin se potriveşte perfect cu abordarea şi strategia sa de investiţii. De asemenea, miliardarul ceh susţine că şi-a asigurat finanţarea necesară pentru această ofertă, nefiind nevoie de capital suplimentar.

"Caut oportunităţi de investiţii pe termen lung în companii care operează sau investesc în afaceri poziţionate în vârful lanţului valoric şi capabile să genereze fluxuri de numerar reziliente", se arată în scrisoare.

Strnad este al doilea cel mai bogat om din Cehia, cu o avere netă estimată la 17,5 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index