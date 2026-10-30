"Ne-au ucis". Putin închide şi ultimul ziar liber din Rusia, Novaia Gazeta

Ziarul independent Novaia Gazeta a anunțat vineri că își încetează activitatea la presiunile autorităților ruse. Ultimul ziar liber din Rusia a fost plasat pe lista inamicilor statului.

Novaia Gazeta, cea mai cunoscută publicație independentă care încă își desfășura activitatea în Rusia, a anunțat că se închide. Redacția a primit ordin de evacuare din sediul din centrul Moscovei, unde jurnaliștii au lucrat timp de 29 de ani. Se va închide astfel și muzeul dedicat Annei Politkovskaia, editorialista împușcată mortal acum 20 de ani, de ziua lui Vladimir Putin.

Cum a fost hărţuită Novaia Gazeta în ultimii 4 ani de Kremlin

De la invadarea Ucrainei în 2022, autoritățile ruse au blocat site-urile ziarului, i-au retras înregistrările oficiale ca instituție de presă, iar în septembrie au declarat publicația drept "agent străin".

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Autoritățile ruse se folosesc de această etichetă de agent străin pentru a impune constrângeri administrative grele și a reprima vocile critice. Novaia Gazeta a continuat totuși să existe în special pe internet.

La mijlocul lunii octombrie, redactorul-șef Serghei Sokolov a fost reținut după percheziții la domiciliul său din Moscova și apoi eliberat după ce a fost interogat de Comitetul de anchetă.

Organizația Reporteri fără Frontiere a denunțat atunci reținerea, spunând că demonstrează "hărțuirea neîncetată de către Kremlin" a publicației. Între 2000 și 2009, şase dintre jurnaliștii și colaboratorii ziarului au fost asasinați, printre care și Politkovskaia.

"Novaia Gazeta încetează să mai existe. Autoritățile ruse, serviciile speciale rusești, au obligat redacția să-și înceteze activitatea", a transmis Serghei Sokolov , într-o declarație publicată pe YouTube.

Declarația publicată de redacția Novaia Gazeta: "Ne-au ucis"

Redăm mai jos fragmente din declarația publicată vineri pe site-ul oficial al Novaia Gazeta. Redacţia intenționează să mai scoată o ultimă ediție înainte de închidere.

"Ne-au ucis. Pe 9 noiembrie vom stinge luminile în casa noastră, în care am trăit timp de 30 de ani, vom opri serverele și vom pleca. Ziarul nu mai există. Autoritățile ruse și serviciile secrete ruse au forțat redacția să își înceteze activitatea. Mai bine de treizeci de ani de viață alături de țară și de cetățenii ei se vor încheia pentru noi în stradă, fără mijloace de trai, sub amenințarea permanentă a represiunii. (...)

Odată cu scrisoarea prin care ni s-a cerut să părăsim sediul, a fost dezactivat și sistemul de donații care ne permitea să primim contribuții financiare de la cititorii noștri. Cu alte cuvinte, am fost privați de orice resurse financiare. Absolut toate.

Aceasta este o acțiune coordonată. Justificările băncilor, potrivit cărora acționează în baza regulilor corporative interne, nu vor convinge pe nimeni. Acestea sunt reguli impuse din exterior, stabilite de aparatul represiv al statului, de angajații FSB infiltrați sub acoperire în fiecare organizație. Ei consideră că țara este proprietatea lor.

După începutul ostilităților militare, noi, la fel ca toți ceilalți jurnaliști, am fost privați de posibilitatea de a vorbi despre cele mai importante și tragice evenimente ale prezentului. Au fost adoptate legi care au readus cenzura în țară. Ulterior, această cenzură s-a extins în aproape toate domeniile vieții.

Autoritățile ne-au blocat toate resursele online. Statul ne-a confiscat tipografia, iar ofițerii serviciilor secrete și cenzorii instalați în alte tipografii au refuzat să ne tipărească ziarul. Mulți dintre angajații noștri au fost nevoiți să părăsească țara. Apoi, statul ne-a retras înregistrarea oficială ca instituție media, luându-ne dreptul de a ne câștiga existența prin muncă.

Nu am murit, ne-au ucis odată cu Constituția.

Redactorul-șef Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost victima unui atac în urma căruia a fost la un pas să-și piardă vederea. Nu a fost deschis niciun dosar penal, deși autorii atacului sunt cunoscuți. Apoi, jurnaliștii noștri au început să fie declarați "agenți străini", începând cu redactorul-șef.

Ulterior, au fost deschise dosare contravenționale împotriva conducerii redacției.

În Cecenia, jurnalista noastră Elena Milașina a fost răpită și bătută aproape până la moarte. Redactorul coordonator al ziarului, Oleg Roldughin, a fost luat ostatic, fiind acuzat că a lucrat ca jurnalist. Procesul va avea loc în curând.

Redacția Novaia Gazeta a fost percheziționată mai multe ore. A fost percheziționat și apartamentul redactorului-șef. În septembrie anul acesta, întreaga redacție a fost declarată "agent străin", au fost trecute pe liste peste o sută de persoane: jurnaliști și colaboratori.

Am reușit să ne continuăm activitatea timp de aproape cinci ani de război, complet înconjurați de serviciile secrete. Acum, totul s-a terminat. Aceasta nu este doar povestea noastră. Este povestea unei țări și a unei societăți care sunt distruse în exact același mod.

Cei care fac acest lucru sunt FSB, Ministerul Justiției, Parchetul și ceilalți care au privatizat statul și au uzurpat puterea. Nu este vorba despre resentimente sovietice. Sub această mască, a fost construită aproape o dictatură militară.

Ei spun că apără ordinea constituțională. Nu, aceasta este o ordine anticonstituțională. Pentru că însăși Constituția a fost violată, bătută, redusă la tăcere și aruncată în închisoare pentru ani grei. La fel ca miile de cetățeni care nu au făcut decât să respecte articolele Constituției. La fel ca zecile de mii de alți cetățeni care au fost nevoiți să devină refugiați, să-și părăsească locuințele și să plece spre necunoscut.

Nu mai spuneți că nu trăim acum în anul 1937, în vremea represiunilor staliniste, și că represiunile de astăzi ar avea un anumit "caracter digital". Acestea sunt represiuni de stat. Și în celulele închisorilor mor oameni, nu cifre. Punct.

Viața omului și-a pierdut sensul și a fost devalorizată. Cuvântul "Constituție" provoacă sarcasm și hohote de râs. Tuturor. Chiar și judecătorilor. Mai ales judecătorilor. Nimeni nu mai crede că aceasta este legea fundamentală a țării și că președintele a depus jurământul pe ea. Observați că propaganda oficială a încetat de mult să-l mai numească pe președinte garantul Constituției.

Drepturile și libertățile omului au fost eliminate, iar apărarea lor este considerată o infracțiune. Alegerile au fost eliminate de facto. Instituțiile societății civile au fost desființate. Libertatea de conștiință și demnitatea umană au fost călcate în picioare. Viața privată a fost călcată în picioare.

Oare articolul 29 din Constituție, care prevede că "cenzura este interzisă", nu sună astăzi ca o bătaie de joc? Justiția a fost distrusă odată cu legea și dreptul. A avea convingeri este acum considerat trădare de stat.

Dar trădarea este atunci când statul își trădează propria Constituție. Iar această trădare este o infracțiune continuă, care se desfășoară acum sub ochii întregii lumi. Uciderea "Novaia Gazeta" este nouă dovadă în acest sens.

Despre toate acestea am scris în toți acești ani. Cât timp am putut. Tocmai de aceea ne-au ucis. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat."