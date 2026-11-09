Găurile mici care apar în mod repetat pe tricouri nu sunt provocate, de cele mai multe ori, de molii, chiar dacă acesta ar fi primul răspuns care ne vine în cap în momentul în care deschidem sertarul şi ne găsim hainele uşor "ciuruite". Vinovatul nu s-a aflat niciodată în dulap. Stătea poate chiar în bucătăria ta.

De unde apar, de fapt, găurile mici din tricouri. "Vinovatul" nu e molia - Shutterstock

Aceste găuri i-au nedumerit pe oameni ani la rând, iar explicația este mult mai puțin spectaculoasă decât o infestare cu insecte. Este vorba despre frecare, repetată de sute de ori pe zi, la o înălțime foarte precisă.

Moliile nu sunt aproape niciodată de vină pentru găurile din tricouri

Larvele moliilor de haine se hrănesc cu cheratină, proteina care se găsește în fibrele de origine animală, precum lâna, cașmirul și mătasea. Un tricou simplu, din bumbac sau material sintetic, nu prezintă prea mult interes pentru ele.

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Specialista în textile Tracey Wedge atrage atenția că găurile din hainele din bumbac sau din materiale sintetice nu sunt, în cele mai multe cazuri, provocate de insecte. Acestea rod astfel de materiale doar ocazional, atunci când încearcă să ajungă la lâna aflată dedesubt. Există și o metodă rapidă prin care poți face diferența. Urmele lăsate de molii tind să apară în grupuri, în diferite zone ale articolului vestimentar, adesea în apropierea gulerului sau a umerilor, acolo unde tricoul stă pe umeraș. În schimb, găurelele din partea frontală de jos a tricoului urmează un tipar pe care nicio molie nu l-ar putea crea: apar întotdeauna în aceeași zonă, la câțiva centimetri deasupra tivului.

Ce provoacă, de fapt, găurile din tricouri

Acea zonă se află exact în locul în care tricoul intră în contact cu trei obiecte.

Primul este reprezentat de accesoriile metalice din zona taliei: nasturele metalic al blugilor, capsele, fermoarul și acul cataramei curelei. Acestea se freacă de material de fiecare dată când te miști. Bayard Winthrop, fondatorul brandului american de haine American Giant, a explicat că materialul intră în contact cu toate aceste accesorii în zonele supuse uzurii, iar frecarea repetată ajunge să îl deterioreze până când se rupe.

Al doilea "vinovat" este blatul din bucătărie. Oricine se sprijină de marginea blatului în timp ce taie legume, spală vase sau face curăţenie își presează tricoul exact la acea înălțime. Blaturile din piatră, în special cele din granit, sunt cele mai problematice: marginile lor au mici asperități microscopice care acționează asemenea unui șmirghel fin.

Al treilea factor, pentru multe persoane, este centura de siguranță a mașinii sau cureaua unei genți purtate pe diagonală. Ambele trec peste aceeași zonă a tricoului.

De ce se întâmplă mai des decât înainte

Dacă tricourile tale mai vechi nu aveau niciodată această problemă, dar cele noi se găuresc, nu este ceva complet ciudat ori neobişnuit, ci din contră - există o explicaţie. Multe dintre tricourile fabricate în ultimii ani folosesc țesături mai subțiri și mai ușoare, iar bumbacul ieftin, cu fibre scurte, produce un fir mai slab, care cedează mult mai repede la frecare, potrivit The Coolist.

Recomandarea lui Wedge este să cauți, atunci când cumperi haine, bumbac cu fibre lungi sau bumbac Pima, care rezistă mult mai bine în timp.

Verifică marginea blatului din bucătărie. Dacă este aspră, poți trece peste ea cu un șmirghel fin sau poți purta un șorț atunci când gătești, pentru a-ți proteja hainele. Repară găurile cât sunt încă mici. Câteva cusături sau un petic termocolant aplicat pe interiorul tricoului împiedică o gaură minusculă să se mărească la spălat.

Și obiceiurile de spălare contează: programele mai delicate protejează țesăturile subțiri, iar setarea mașinii de spălat pe care aproape nimeni nu o folosește poate face hainele să reziste considerabil mai mult.