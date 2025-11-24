Relaţia economică dintre România şi Republica Moldova se întăreşte vizibil. Schimburile comerciale dintre cele două țări s-au dublat în ultimul deceniu și au ajuns la 3,3 miliarde de euro în 2024, arată Cătălin Dan, director pentru relaţii externe al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, informează Agerpres.

Schimburile comerciale dintre România şi Moldova s-au dublat în ultimii 10 ani. Exporturi în creştere masivă - Sursa: Shutterstock

"Din punct de vedere economic, relaţia României cu Republica Moldova este una strategică, iar evoluţia schimburilor comerciale certifică acest lucru. Schimburile comerciale s-au dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 3,3 miliarde de euro în 2024, iar cifrele pentru luna iulie 2025 sunt încurajatoare. Volumul schimburilor de servicii a urmat de asemenea o tendinţă ascendentă, ajungând la aproape 500 de milioane de euro în 2023, cu evoluţii pozitive atât pe segmentul exportului, cât şi al importurilor. Un indicator relevant al aprofundării relaţiilor bilaterale îl constituie prezenţa tot mai semnificativă a investitorilor moldoveni în România", a declarat luni Cătălin Dan, la Forumul de Afaceri România - Republica Moldova.

Investitori moldoveni tot mai prezenți în România

Potrivit oficialului, și schimburile de servicii au crescut, până la aproape 500 de milioane de euro în 2023. Tot în creștere este și numărul investitorilor moldoveni care își desfășoară activitatea în România.

Articolul continuă după reclamă

În septembrie 2025, erau active peste 8.000 de companii cu capital moldovenesc în România, cu un capital social cumulat de peste 100 de milioane de euro, arată datele CCIR.

La rândul său, vicepreședintele Camerei de Comerț din Republica Moldova, Natalia Calenic, spune că piaţa românească este crucială pentru producătorii de peste Prut.

"România este principala piaţă de desfacere pentru produsele noastre autohtone", a subliniat Natalia Calenic, citată de Agerpres.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰