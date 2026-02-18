Trafic feroviar perturbat pe Regionala Bucureşti. Întârzieri ale trenurilor în Gara de Nord

Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute.

Totodată, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului este perturbat traficul aerian pe cele două aeroporturi din Bucureşti, şase curse aeriene fiind anulate, iar alte cinci fiind deviate spre alte aeroporturi.

Pompierii au avut peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi şi a unor elemente de construcţie desprinse. Circulaţia rutieră este închisă pe autostrăzile A1, A3, A7 şi A0 şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B, DN 23B şi pe Centura Capitalei. Cursurile şcolare se desfăşoară online în judeţele Vrancea, Galaţi şi Giurgiu.

"Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste reţeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploieşti", anunţă miercuri Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A.

Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins şi pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulaţie.

"În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenţie au constatat că arborele căzut a afectat şi firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acţionează şi drezina pantograf îndrumată din Staţia Chitila", precizează compania.

De la ora 04:00, pentru asigurarea condiţiilor de intervenţie în siguranţă, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploieşti Vest, pe linia 5 din staţia Brazi şi pe firul I Ploieşti Vest – Ploieşti Sud.

Echipele CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuţi, înlocuirea elementelor avariate şi verificarea instalaţiilor, în vederea reluării circulaţiei în condiţii normale de siguranţă.

