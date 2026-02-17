Antena Meniu Search
Video Zeci de trenuri, anulate sau cu program modificat. Călătorii vor merge cu microbuzele 25 km

Zeci de trenuri care circulă pe magistrala București - Timișoara vor avea program modificat sau vor fi anulate din cauza unor lucrări care se fac la viaductul Cârcea, în apropierea Craiovei. Pentru a asigura continuitatea transportului, pasagerii vor fi transpordați cu microbuze pe o distanţă de aproximativ 25 km.

de Diana Severin

la 17.02.2026 , 14:10

Restricție afectează aproximativ 40 de trenuri care circulau de obicei pe această rută. Mai exact, circulația feroviară este oprită între stațiile Banu Mărăcine și Malul Mare.

 Pentru menținerea circulației călătorii sunt transportați cu autobuze între Gara Leu și Craiova. Vorbim de o distanță de aproximativ 25 de kilometri. 

Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor de reconstrucție a viaductului Cârcea situat pe magistrala 100 București-Timișoara. E de menționat că au lucrări ample pe viaductul Cârcea după ce aici în 2018 a avut loc un accident feroviar grav.

Vagoanele unui tren de marfa au deraiat iar viaductul Cârcea a fost parțial distrus. După finalizarea lucrărilor, circulația feroviară între Banu Mărăcine și Malul Mare va fi reluată exclusiv pe firul 2 al liniei.

trenuri cfr program
