Banii se adună greu şi se duc repede! România are cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Scumpirile ne subţiază veniturile, iar puşculiţa rămâne tot mai goală. Iar cine reuşeşte să mai pună un ban deoparte, trebuie să îşi păzească mereu economiile de inflaţie.

Mâncarea, facturile şi ratele consumă tot venitul. O familie cu un venit de 8.000 de lei, care punea anul trecut 800 de lei pe lună de o parte, abia mai poate economisi acum 370 de lei.

"Din salariu nu reuşesc niciodată", spune un român.

"Dacă ne uităm în ultimii ani la evoluţia ratei inflaţiei şi a salariului net în economie, vedem o pierdere constantă de putere de cumpărare. Automat, oamenii, pierzându-şi din puterea de cumpărare, le-au rămas mai puţini bani ca să economisească", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist financiar.

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Cei care reușesc totuși să economisească ar trebui să își facă mai întâi o plasă de siguranță: bani pentru urgențe care să nu fie blocaţi în depozite la termen de exemplu.

Specialiștii spun că, pentru urgențe, ar trebui să ai bani puși deoparte pentru trei până la șase luni. Dacă familia ta cheltuie 5.000 de lei pe lună, fondul de urgență ar trebui să fie între 15.000 și 30.000 de lei.

"Recomandarea ar fi, în ziua de salariu, să încerci să pui ceva deoparte. În România funcţionează foarte bine economisirea în euro, pentru că oamenii nu prea umblă la economii în valută pentru cheltuieli de impuls", a declarat Adrian Asoltanie, consultant economic.

Românii rămân fără bani de pus deoparte

Apoi, o investiţie pe care economiştii o consideră sigură sunt titlurile de stat Fidelis. La ultima ediţie, dobânzile au ajuns la 7,55% pe an în lei, iar câștigurile nu sunt impozitate.

"Nu vrei să îi ţii la saltea, pentru că inflaţia e 10-15% şi o să-ţi consume din puterea de cumpărare. O combinaţie între depozite bancare, 6-7%, poate ceva către titluri de stat, iarăşi 6-7% neimpozitat. O combinaţie între ăstea două, plus ceva cash, cred că ar fi o combinaţie ideală", mai spune Adrian Asoltanie, consultant economic.

"Am început să investesc pentru fetiţa mea în instrumente financiare. Pentru mine am început pilonul 3 de pensii. Titluri de stat Fidelis", spune un român.

Românii ţin în depozite bancare aproape 270 de miliarde de lei. Problema este că banii îşi pierd treptat valoarea - unii analişti financiari ne sfătuiesc să îi investim. ​

"Fiind în recesiune, pot apărea diverse oferte pentru diverse achiziţii, care sunt mai ieftine în perioada de recesiune decât în perioada de boom.Trebuie să fim şi prudenţi, că ne-au scăzut veniturile", a declarat Adrian Asoltanie, consultant economic.

Puține țări din Europa reușesc să economisească mai mult. Ungurii stau cel mai bine la acest capitol, în schimb, austriecii, belgienii şi grecii dau înapoi.