Ieşim mult mai rar la restaurant. Este efectul scumpirilor în lanţ din ultima vreme. O masă în doi costă cât un coş de cumpărături pentru o săptămână. Patronii de restaurante apelează la tot felul de soluţii pentru a-şi menţine clienţii: promoţii sau produse din partea casei.

În multe restaurante bate vântul. Mă aflu într-un restaurant din Nordul Capitalei. Sunt singurul client de aici, deşi este ora prânzului. Şi, în mod normal, ar fi trebuit să vină multă lume să ia masa. Din păcate, astfel de peisaje le vom vedea din ce în ce mai des. Într-un context economic dificil, mulţi români economisesc, iar primul lucru la care renunţă sunt ieşirile la restaurant.

Peste un sfert dintre români ies la masă în oraş cel mult o dată pe lună. Iar trei sferturi dintre ei mănâncă mai rar la restaurant din cauza scumpirilor.

"Când s-a mărit TVA-ul şi toate creşterile de la furnizori, electricitate, s-au resimţit din plin. Preţurile au crescut şi nu cu 2-3%, ci cu 10-20%", a declarat Radu Savopol, antreprenor.

Scumpirile în lanţ au redus ieşirile la restaurant

Două preparate simple, cum ar fi un şniţel cu piure şi o porţie de papanasi costă cel puţin 100 de lei. Iar în unele localuri, chiar peste 150 de lei. Aşa că nota devine tot mai... scurtă.

"Comandăm mai multe feluri şi share-uim între noi". "În medie, pe mine 120 de lei. Beau doar un singur cocktail şi mănânc ceva bun". "Avem mai mult de o lună de când am fost", spun clienţii.

54% dintre români spun că dau între 70 şi 150 de lei de persoană pe o ieşire în oraş, iar 22% alocă sub 70 de lei.

"Sunt foarte atenţi, share-uiesc mâncarea, renunţă la starter sau la desert. Sau aleg doar un fel principal şi un desert", a declarat Steluţa Chiru, reprezentant restaurant.

"Valoarea notei de plată pe o inflaţie de 10% e mai mică decât valoarea notei de plată de acum un an. Ceea ce înseamnă că oaspeţii noştri sunt mai atenţi la valoarea notei de plată şi consumă mai puţin. Ne aflăm după o lună august care s-a închis cu minus 10% faţă de 2024", a declarat Daniel Mischie, preşedinte HORA.

Mai rău, multe restaurante se închid. De la începutul anului, 200 au intrat în insolvenţă. Cine rezistă, caută să se adapteze la noua realitate.

"Încercăm să atragem clienţii prin diferite oferte, produsul săptămânii, produsul zilei, produse din partea casei", mai spune Steluţa Chiru, reprezentant restaurant.

Nici bacşişul nu mai e ce a fost. Doar 11% lasă peste procentul standard de 10%, iar unul din 10 români nu lasă niciun leu în plus.

