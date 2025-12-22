Antena Meniu Search
Video 9 morţi şi 10 răniţi în urma unui atac armat într-un restaurant din Africa de Sud. 12 suspecţi, căutaţi

Atac criminal inexplicabil la Johannesburg. Nouă oameni au murit şi alţi zece au fost răniţi după ce un grup de bărbaţi a deschis focul, inclusiv cu o armă de asalt, asupra clienţilor care erau la un restaurant. Este al doilea incident de acest gen produs în ultimele două săptămâni în Africa de Sud.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 08:28
Era aproape ora 1 noaptea când un microbuz alb şi o maşină au oprit în faţa unei taverne aflate în Bekkersdal, lângă Johannesburg. Din cele două vehicule au coborât mai mulţi bărbaţi înarmaţi care au lansat aproape o ploaie de gloanţe asupra clienţilor.

"Fără să fie provocați, i-au împușcat la întâmplare pe clienți. Și dintre aceștia, trei persoane au fost împușcate și ucise acolo. Nouă dintre ei erau înarmați cu pistoale de calibru nouă milimetri, iar unul cu o pușcă AK 47. Și, se pare că unii dintre ei purtau cagule", declarat Fred Kekana, comisar de poliție.

Trei oameni au fost omorâţi în maşina cu care încercau să-şi salveze viaţa, fugind de la locul masacrului. Alţii au pierit la spital din cauza rănilor provocate de gloanţe.

"Trei care au fost împușcaţi au fugit la clinică. Din păcate, când au ajuns acolo nu au mai putut... au cedat rănilor", a mai spus Fred Kekana.

Autorităţile caută acum 12 suspecţi şi încearcă să afle ce a pornit masacrul. Este al doilea atac în masă în Africa de Sud în doar două săptămâni. Pe 6 decembrie, oameni înarmaţi au atacat o pensiune din apropierea capitalei Pretoria, ucigând 12 persoane, printre care şi un copil de trei ani.

johannesburg africa de sud atac armat restaurant
