Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale

Un oraş din România va fi primul din ţară unde localnicii nu vor mai plăti taxe şi impozite locale. Singura excepţie este impozitului pe mașini. Este vorba de Vicovu de Sus, din judeţul Suceava.

Inițiativa îi aparține primarului Vasile Iliuț, care a precizat că intenționează să implementeze această măsură după ce va primăria nu va mai avea de acoperit din bugetul local sumele pentru cofinanțarile proiectelor europene care se implementează în momentul de față în orașul Vicovu de Sus, scrie Monitorul de Suceava.

Fără taxe locale

„Orașul Vicovu de Sus, în momentul de față, are foarte multe proiecte care necesită cofinanțări importante de la bugetul local. În viitor, după ce vom finaliza proiectele aflate în implementare și aducem localitatea la statutul de oraș adevărat, cu utilități, cu facilități, cu tot ce trebuie pentru oameni și nu vom mai da bani la cofinanțări, vrem să scoatem taxele cu totul pentru persoanele fizice. Singura care vă rămâne e taxa pe mașini”, a spus Vasile Iliuț.

Edilul mai spune că în primul rând vrea să scoată taxa de salubrizare pentru cetățeni. Primarul din Vicovu de Sus a arătat că în 2026 cetățenii vor plăti pentru salubrizare doar 100 de lei de persoană pe tot anul. Mai mult, plata este limitată la doar patru persoane de familie.

El a precizat că vrea să scoată taxele și impozitele locale pentru a veni în ajutorul cetățenilor, în condițiile în care „Vicovu de Sus este un oraș, să zic așa, defavorizat”

