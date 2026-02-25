Orașul din România unde nu vor mai exista păcănelele: "Au nenorocit o țară întreagă"

Un primar din România vrea să scoată păcănelele din orașul pe care îl păstorește, după ce Guvernul a dat liber autorităților locale să decidă relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc. Este vorba de Mario de Mezzo, edilul din Slatina.

Mâna unui bărbat pe un aparat de jocuri de noroc cu fructe - Profimedia

Acesta a anunțat pe pagina sa de Facebool că vrea să facă din Slatina, primul oraș "liber de păcănele" și că mai importante sunt viețile oamenilor decât banii.

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Niciuna. Afară din Slatina cu toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă​”, a anunțat primarul Mario de Mezzo.

Viețile oamenilor, mai importante

Articolul continuă după reclamă

Deși asta înseamnă mulți bani pierduți la impozite și taxe, edilul crede că mult mai importante sunt viețile locuitorilor. „Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort în râul Olt, pe care l-am văzut în mandatul meu de prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele? Pentru mine, aceste vieți sunt neprețuite”, a mai spus primarul.

Guvernul României a adoptat marți pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, care promite descentralizare mai rapidă, administrații locale mai eficiente și reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi. Conform acestuia, autoritățile locale vor putea decide, de exemplu, relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰