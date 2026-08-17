Un tânăr de 23 de ani, din judeţul Buzău, a obţinut ilegal aproximativ 600.000 de euro obligând o tânără de aceeaşi vârstă să se prostitueze, în ultimii trei ani, în Germania şi în România. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru proxenetism, iar la percheziţiile făcute la trei locuinţe folosite de acesta poliţiştii au găsit şi ridicat bani, bunuri de valoare şi mai multe înscrisuri şi documente, potrivit news.ro.

Tânăr din Buzău, arestat după ce a obligat o femeie să se prostitueze. A câştigat 600.000 de euro - Shutterstock

Poliţia Română informează că în 14 august instanţa a emis mandat de arestare preventivă pe numele unui tânăr, de 23 de ani, din Vadu Paşii, pentru proxenetism. Din cercetările poliţiştiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea Parchetului, a reieşit că, din anul 2023 până în prezent, bărbatul ar fi exercitat „un control emoţional permanent” asupra unei tinere de aceeaşi vârstă, din Buzău, pe care ar fi determinat-o să practice prostituţia pe teritoriul Germaniei şi României.

Poliţiştii au fost sprijiniţi de luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale

"Tânărul ar fi sprijinit, ar fi înlesnit şi ar fi monitorizat permanent această activitate, obţinând o mare parte din sumele de bani astfel obţinute. Prin această modalitate, persoana şi-ar fi însuşit un patrimoniu injust estimat la 600.000 de euro", precizează sursa citată. Potrivi sursei citate, vineri, 14 august, în baza autorizaţiei emise de Judecătoria Buzău, poliţiştii au percheziţioant trei locuinţe din Buzău, folosite de către persoana cercetată.

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"În urma efectuării percheziţiilor domiciliare au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor şi administrării probatoriului, mai multe înscrisuri şi documente cu valoare probatorie, bunuri de valoare, precum şi bani. Totodată, au fost indisponibilizate două autoturisme, evaluate la 67.000 de euro, în vederea instituirii sechestrului asigurător", precizează aceeaşi sursă.

Tânărul de 23 de ani a fost găsit în zona unui local public din municipiul Buzău şi, în baza mandatului de aducere, a fost dus la sediul Poliţiei pentru audieri. În urma materialului probator administrat, poliţiştii l-au reţinut pe tânăr pentru 24 de ore, iar vineri a fost prezentat parchetului cu propunere de sesizare a instanţei în vederea arestării preventive.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis pe numele bărbatului mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Poliţiştii au fost sprijiniţi de luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.