Patru cetățeni nepalezi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce au fost implicați într-o bătaie izbucnită într-un bar din Sectorul 4 al Capitalei, după ce au consumat alcool.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au dispus măsura controlului judiciar față de patru bărbați, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii au fost sesizați în 23 ianuarie cu privire la faptul că într-un bar din Sectorul 4 ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane. Din primele verificări făcute de polițiștii deplasați la fața locului a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o bătaie.

Administratorul barului a declarat că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice unității, însă nu a dorit să formuleze plângere. În urma scandalului, unul dintre bărbați prezenta o rană la nivelul capului, acesta fiind evaluat de un echipaj medical sosit la fața locului, care i-a acordat îngrijiri medicale, însă persoana în cauză a refuzat transportul la spital.

De asemenea, alți trei bărbați prezentau leziuni superficiale la nivelul feței, însă nu au solicitat îngrijiri medicale. Persoanele implicate au fost duse la sediul Secției 16 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a întocmirii actelor procedurale, fără ca vreuna dintre acestea să dorească formularea unei plângeri prealabile.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Secției 16 Poliție. Față de patru bărbați a fost dispusă începerea urmăririi penale, iar ulterior a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

