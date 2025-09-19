Spaţiul devine teatru de război. NATO, în căutarea unei doctrine de apărare comună

Spațiul cosmic nu mai este doar un domeniu științific sau de comunicații. NATO îl recunoaște oficial ca zonă de război. Generalii alianței vor reacții rapide, capabilități ofensive și o doctrină comună pentru potenţialele conflicte din orbită.

Satelit militar spațial trage cu un laser pe fundalul Pământului - imagine ilustrativă - Shutterstock

Pentru prima dată, oficiali militari din Germania, Franța, Canada și Spania au vorbit deschis despre războiul în spațiu. De la rachete anti-satelit la lasere și bruiaj electronic, arsenalul orbital devine tot mai sofisticat, dar și periculos, relatează DefenseNews.

"Spațiul devine, tot mai evident, un teatru de luptă", a spus generalul Jürgen Schrödl, responsabil cu strategia spațială din Ministerul Apărării al Germaniei.

Franța a confirmat că Rusia dispune de sateliți capabili de manevre periculoase și de tehnologii cibernetice menite să orbească sau să perturbe sateliții occidentali. În același timp, China a devenit al doilea cel mai mare investitor în apărare spațială, cu 9,3 miliarde de dolari în 2024, după SUA, cu 53,1 miliarde.

Germania lansează propriul scut spațial

Germania plănuiește o constelație militară multi-orbit până în 2029, cu infrastructura terestră aferentă. Este primul pas într-o arhitectură completă de apărare spațială.

"Tehnologia a schimbat totul. Dacă vorbim de lanțuri de ucidere (kill chains), vorbim de secunde și minute, nu de decizii strategice lente", a spus generalul Michael Traut.

El insistă că trebuie dezvoltate capabilități defensive și ofensive, "scut și sabie", pentru protecția activelor spațiale NATO.

Costuri uriașe pentru aliați, amenințări ieftine pentru rivali

Totuşi, oficialii NATO sunt îngrijorați de asimetria costurilor. În timp ce sateliții de comunicații și observație ai alianței sunt extrem de scumpi și vulnerabili, armele care îi pot neutraliza sunt ieftine în comparaţie.

"Activele noastre din spațiu sunt un borcan cu miere: scumpe, sofisticate și greu de înlocuit", a avertizat generalul francez Bertrand Le Meur.

Doctrină comună și lansări tactice în 96 de ore

Canada, deși mai reținută în declarații, recunoaște că noul limbaj permite deschiderea discuțiilor despre acțiuni ofensive în spațiu. Oficialii cer capabilități tactice ce pot fi lansate în 96 de ore, în caz de conflict.

Generalul Schrödl spune că Germania se confruntă deja cu incidente constante și "perturbări intenționate" ale sateliților de observație iar generalul Traut declară că NATO are nevoie urgentă de o doctrină comună, care să stabilească "cine decide, cum și când acționăm în caz de atac orbital".

