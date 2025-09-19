Mobilizare masivă în România. 5.000 de soldaţi şi sute de mijloace mecanizate participă la un exerciţiu NATO

O dislocare de forțe semnificativă a aliaților va avea loc în România, unde se va desfășura un exercițiu de mare amploare, cu 5.000 de soldați și 800 - 900 de mijloace mecanizate care au început deja deplasarea către țara noastră, spune Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării.

Ionuț Moșteanu face apel la populație să nu se sperie dacă va vedea pe străzi tancuri și soldați, pentru că în țară are loc un exercițiu NATO de amploare, în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie.

Ministrul Apărării afirmă că Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu, acesta fiind un exercițiu NATO.

Ministrul a precizat că exercițiul se desfășoară în toată țara, în mai multe poligoane, cele mai mari fiind la Cincu și Smârdan, dar vor fi și la Capu Media și la Babadag.

Întrebat dacă România este pregătită în fața provocărilor venite din partea Rusiei, ministrul Moșteanu a spus că ar vrea să se facă "o distincție foarte clare dintre război și pace".

Acesta afirmă că au fost deja discuții, vor fi discuții și la nivel politic și la nivel militar până se va concretiza această inițiativă.

