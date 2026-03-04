Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 4 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 4 martie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 04.03.2026 , 08:09
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin pare în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 68.209 dolari sau 58.803 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.860 dolari sau 59.364 euro.

Nivelul atins la momentul actual este unul asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.210 dolari sau 58.804 euro.

