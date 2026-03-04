Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj

România rămâne în topul țărilor europene cu cel mai mare consum irațional de antibiotice, un fenomen ce alimentează periculos rezistența bacteriilor la tratament. În fața acestei probleme tot mai grave, trei cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vor cu ajutorul inteligenței artificiale, să dezvolte vaccinuri de nouă generație menite să combată bacteriile care nu mai răspund la antibioticele clasice. Rezistența antimicrobiană este considerată de experți o amenințare majoră la adresa sănătății globale.

de Alex Prunean

la 04.03.2026 , 08:05

Trei cercetatori ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca folosesc inteligența artificială pentru a ajuta la dezvoltarea unor vaccinuri împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice.

"Practic pentru a dezvolta un vaccin avem nevoie să identificăm o proteină din bacteria respectivă, pe această proteină există anumite regiuni care se numesc epitopi, sunt regiuni micuţe din aceste proteine care sunt cunoscute practic de anticorpi", explică Vlad Cojocaru, specialist în biologie structurală computațională.

Rezultatele obținute pe calculator sunt mai apoi testate în laboratoare de partenerii europeni din alte 13 universităţi de top din Europa.

Articolul continuă după reclamă

Printre bacteriile vizate se numără cele cunoscute pentru rezistența crescută la antibiotice. Cu toate astea, inteligența artificială nu înlocuiește munca din laborator.

"Bacteriile practic învaţă să evite tratamentele pe care noi le avem la dispoziţie deja iar noi practic încercăm să descoperim noi metode prin care sa inhibăm această rezistenţă", explică Vlad Cojocaru, specialist în biologie structurală computațională.

Specialiştii spun că o mare parte din vină o poartă oamenii care iau antibiotice în mod iresponsabil, chiar şi atunci când nu e nevoie.

"Datele arată că 3% dintre români iau antibiotic în fiecare zi, cu 70% peste media europeană iar cei mai mulţi le iau în afara spitalului, lucru care ne clasează campioni pe continent. 30% dintre ei întrerup tratamentul atunci când simptomele se ameliorează, lucru care contribuie la rezistenţa bacteriană", explică Alex Prunean, reporter Observator.

Un alt scop este acela de formare a tinerilor oameni de ştiinţă.

Estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătătii arată că la nivel mondial, peste 39 milioane de oameni riscă să moară până în 2050 din cauza infecțiilor rezistente la antibiotice.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

rezistenta vaccin antibiotice bacterii inteligenta artificiala
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: “Ştiu că vi se pare o nebunie”
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: &#8220;Ştiu că vi se pare o nebunie&#8221;
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Evenimente » România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj