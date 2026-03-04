Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 4 martie. Au crescut cu 15 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 4 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Cristi Ioniţă

la 04.03.2026 , 08:02
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină cu 15 bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,99 şi 8,22 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,65 şi 8,93 lei.

De asemenea, şi preţul la motorină a crescut cu 15 bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,29 şi 8,52 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,77 şi 9,07 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL pare că se pregăteşte să depăşească pragul psihologic de 4 lei. 

