Stocurile de petrol din marile economii ale lumii sunt pe cale să scadă la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, pe fondul diminuării rapide a rezervelor pentru a compensa pierderea producţiei din Orientul Mijlociu, a avertizat marţi Administraţia pentru Informaţii în Energie a Statelor Unite (EIA), citată de Reuters.

Stocurile mondiale de petrol vor ajunge la cel mai redus nivel din ultimele două decenii - Profimedia

Potrivit raportului lunar al instituţiei, rezervele de petrol ale statelor membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) ar urma să coboare sub pragul de 2,3 miliarde de barili până la sfârşitul anului. EIA precizează că acesta ar fi cel mai redus nivel înregistrat de la începutul evidenţelor sale, în 2003.

Scăderea accelerată a stocurilor este determinată de necesitatea compensării unui deficit de aproximativ 11 milioane de barili pe zi din producţia Orientului Mijlociu, afectată de conflictul cu Iranul şi de perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

EIA estimează că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la nivelurile de dinaintea conflictului înainte de începutul anului 2027. În aceste condiţii, stocurile globale continuă să fie consumate pentru a satisface cererea de pe piaţă.

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Agenţia americană consideră că diminuarea rezervelor creează premisele unei creşteri importante a preţurilor petrolului în lunile următoare. EIA estimează că preţul petrolului Brent va ajunge la o medie de aproximativ 105 dolari pe baril în lunile iunie şi iulie, peste nivelul de circa 92 de dolari pe baril indicat în prezent de piaţa futures.

Instituţia avertizează că preţurile vor rămâne ridicate până când fluxurile globale de petrol vor reveni la normal, iar stocurile vor putea fi refăcute.

În acelaşi timp, EIA şi-a revizuit semnificativ prognoza privind consumul mondial de petrol. Agenţia estimează acum că cererea globală va scădea cu 1,1 milioane de barili pe zi în 2026, ceea ce ar reprezenta prima reducere anuală a consumului de petrol de la prăbuşirea provocată de pandemia din 2020.

Anterior, EIA prognozase o creştere a cererii cu aproximativ 200.000 de barili pe zi. Potrivit noii evaluări, preţurile ridicate ale petrolului, disponibilitatea mai redusă a combustibililor şi măsurile guvernamentale de economisire a energiei vor afecta semnificativ consumul global în acest an.