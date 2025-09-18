În Milișăuți, patria murăturilor, varza este gata de recoltat şi de murat. Deşi conform tradiţiei, se pune la acrit după Sfântul Dumitru, aici vorbim de un soi timpuriu. E păstrată la rece, în bazine îngropate în pământ. Producătorii o vând şi proaspătă, şi murată, pe câţiva lei. Până la piaţă, preţurile se dublează.

În Milișăuți, cultivarea verzei este o tradiţie atât de îndelungată că zona a fost botezată Patria Murăturilor. Pusă la murat după o reţetă specială, în căzi imense de lemn sau în bazine îngropate în pământ, de până la 15 tone, varza se conservă perfect.

Mircea Pascariu este producator local şi ne-a împărtăşit secretele lui. "De aia le întreţin ca ochii din cap căzile astea, ca să menţin mai departe. Are un gust aparte, faţă de inox, sau de plastic, are un gust a lemn, a brad".

Producţia de anul acesta este bogată, spun producătorii locali, însă costurile au crescut. Ingredientul cheie, vestita saramură de la Cacic,a s-a scumpit cu 300 %. "Mi se pare că apa face tot. Când cumpărăm sare rămâne lutul, lutul rămâne negru, parcă ai pus acolo pământ, nu sare".

Varza proaspătă pleacă de la producători cu 80 de bani, 1 leu pe kilogram, iar cea murată cu 5 lei. Comparativ, în supermarketuri sau în piaţă, un kilogram de varză costă 3 lei, iar unul de varză murată sare de 10 lei.

