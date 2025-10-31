Surprinzător: România arată bine în topurile europene privind accesibilitatea locuințelor

Scumpirile nu mai sunt de ceva timp o noutate, românii încearcă să îți găsească noi soluții privind presiunea contextului economic actual. Pe piața imobiliară s-au facut remarcate scumpirile proprietăților, dar și ratele creditelor lunare au crescut, ceea ce a avut impact asupra traiului și deciziilor zilnice ale unora.

Există însă și perspectiva pozitivă, cea a cumpărătorilor care reușesc să își găsească o casă în această perioadă. Aceștia reușesc să susțină cererea imobiliară în piața locală și să contribuie astfel la succesul imobiliar precum al agenției Blitz.

România are indicatori buni în topurile europene imobiliare

Piața imobiliară din România contrazice tendințele europene, înregistrând o îmbunătățire notabilă a accesibilității locuințelor, conform unei analize detaliate realizate de BLITZ, pe baza celui mai recent raport al Comisiei Europene, Housing in the European Union: Market Developments, Underlying Drivers, and Policies [1].

Cum se explică aceste rezultate?

În Uniunea Europeană majoritatea tărilor se confruntă cu o scădere a puterii de cumpărare în sectorul locativ, România, poate în mod surprinzător, se distinge ca fiind una dintre puținele state membre unde raportul preț-venit s-a îmbunătățit începând cu 2014. Această evoluție pozitivă este rezultatul creșterii accelerate a veniturilor românilor, care a depășit ritmul de majorare a prețurilor locuințelor.

În plus, capacitatea de împrumut a crescut constant din 2022, chiar și în contextul dobânzilor mai ridicate. Între 2019 și 2024, creșterea prețurilor nu a depășit creșterea capacității de împrumut, un echilibru pe care puține țări europene l-au reușit. În Portugalia, Olanda sau Austria, de exemplu, raportul preț-venit a crescut cu peste 20%, făcând locuințele din ce în ce mai inaccesibile.

Din perspectivă fiscală, România nu aplică o taxă dedicată de transfer imobiliar la achiziție (property transfer tax), așa cum se întâmplă în majoritatea statelor UE unde cumpărătorii plătesc între 0,1% (Bulgaria) și 10% (Luxemburg) din valoarea proprietății. În România, vânzătorii sunt supuși unui impozit pe venitul din transfer (1-3% în funcție de perioada de deținere), dar cumpărătorii beneficiază de costuri inițiale mai reduse, ceea ce facilitează accesul pe piață, în special pentru cei care achiziționează prima locuință.

Indicator România Media UE Raportul preț - venit (din 2014) Scădere Creștere (+10%) Capacitatea de împrumut (din 2022) Creștere Scădere în 12 state Taxă transfer la achiziție 0% 0,1-10% în 22 state Echilibru preț - capacitate împrumut Menținut Deteriorat în majoritatea statelor

Ce mai poate aduce îmbunătățiri?

Dintr-o perspectivă de îmbunătățiri pe termen lung, acest raport evidențiază și provocări serioase: birocrația excesivă în construcții (România este a doua țară după Cipru la timpul necesar pentru autorizații), calitatea scăzută a administrării terenurilor și o proporție ridicată de proprietăți vacante. Aceste probleme structurale frânează dezvoltarea de noi proiecte și pot afecta oferta pe termen lung.

Care sunt așteptările realiste? Iată pronosticul agenției Blitz

După un 2024 solid, cu o creștere de 7% a tranzacțiilor, începutul lui 2025 a adus o temperare firească: numărul tranzacțiilor a scăzut cu 17% în primele trei luni. Nu este o criză, ci o recalibrare după alegerile recente și incertitudinile economice. Cererea rămâne robustă, în special în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.

Pe baza analizei noastre și a tendințelor actuale, estimăm o creștere anuală a prețurilor de -10-15% în perioada 2025-2026. Această creștere va fi susținută de:

Oferta limitată de locuințe noi, cauzată de dificultățile din sectorul construcțiilor și de procesele birocratice lungi. Dezvoltatorii se confruntă cu costuri mari și termene extinse pentru autorizații, ceea ce reduce ritmul de livrare a proiectelor noi.

Cererea constantă, alimentată de programul "Noua Casă", de creșterea veniturilor și de dorința tot mai multor români de a deveni proprietari. Chiar și cu dobânzi mai ridicate, accesul la creditare rămâne decent pentru cei cu venituri stabile.

Schimbarea comportamentului cumpărătorilor, care acordă acum mai multă atenție calității construcției, eficienței energetice, reputației dezvoltatorului și infrastructurii din zonă. Nu mai cumpără doar "metri pătrați", ci calitate de viață.

""În cei peste 20 ani de activitate în piața imobiliară, am văzut multe cicluri, multe promisiuni și, din păcate, multă dezinformare. La BLITZ, ne-am construit reputația pe un principiu simplu: oamenii merită să știe adevărul. Nu vrem să vindem vise sau să creăm așteptări nerealiste. Vrem să oferim informații corecte, bazate pe date verificate, pentru ca fiecare client să ia cea mai bună decizie pentru situația lui. Când analizăm rapoarte europene și constatăm că România stă mai bine decât multe țări dezvoltate la accesibilitatea locuințelor, nu exagerăm – vă spunem exact ce arată cifrele. Și când vorbim despre provocări, precum birocrația sau proprietățile vacante, nu le ascundem. Transparența nu este doar un cuvânt frumos pentru noi, este modul în care facem business. Credem că o piață imobiliară sănătoasă se construiește pe încredere, iar încrederea se câștigă prin onestitate." - Cătălin Priscorniță, CEO Blitz

Oportunitățile, un rezultat al bunei informări

Piața imobiliară din România în 2025-2026 nu va fi spectaculoasă, dar va fi stabilă și accesibilă. Creșterea a prețurilor (10-15% anual) este sustenabilă și nu creează riscuri de supraîncălzire. România încă are avantaje competitive precum accesibilitatea îmbunătățită, lipsa taxelor de transfer la achiziție, creșterea veniturilor care oferă oportunități reale pentru cumpărători.

Există deopotrivă și provocări: birocrația, lipsa de eficiență în administrarea terenurilor, proprietățile vacante. Dar acestea sunt probleme pe care le cunoaștem și pe care, treptat, piața și autoritățile le vor aborda.

Indiferent dacă ești cumpărător, vânzător sau investitor cheia succesului rămâne aceeași: informare corectă și parteneriat cu profesioniști de încredere. Pentru că, la final, deciziile bune se iau pe baza informațiilor corecte, nu a iluziilor.

În acest context, agenția Blitz, cu un angajament puternic pentru transparență și onestitate, se poziționează ca un partener care oferă nu doar servicii de tranzacționare, ci și consultanță bazată pe date verificate, ajutând clienții să navigheze comsplexitatea pieței.

