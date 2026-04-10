Sute de cabane şi vile din Prahova şi Braşov, goale de Paşte. Preţurile pornesc de la sub 100 lei de persoană

Criza mondială și scăderea puterii de cumpărare a românilor lovesc puternic turismul din țara noastră. Deși altădată erau pline, acum marile hoteluri încă mai au camere libere în perioada sărbătorii Învierii Domnului. La munte, în județele Prahova și Brașov, antreprenorii care au de închiriat cabane sau vile pentru grupuri de persoane încă își așteaptă clienții, scrie News.ro.

Sute de proprietari de vile şi cabane de pe Valea Prahovei şi din zonele turistice din Braşov - Predeal, Bran-Moieciu - aşteaptă, pe ultima sută de metri, clienţi pentru perioada sărbătorilor de Paşti.

Un portal cu oferte de la mici antreprenori din turism indică peste 600 de unităţi de cazare libere pentru acest sfârşit de săptămână. Grupurile dedicate turiştilor pe reţelele de socialziare abundă, de asemenea, în anunţuri de închiriere. Unele sunt pentru o familie mai mare, altele pentru grupuri de 10-12 sau chiar 20 de persoane.

Preţurile pornesc de la sub 100 de lei de persoană

Articolul continuă după reclamă

Sunt proprietari de cabane şi vile care, la cererea oaspeţilor, asigură masă, alte unităţi oferă doar cazare. Preţurile pornesc de la sub o sută de lei de persoană pe noapte, unele cabane asigură ciubăr, jacuzzi sau chiar piscină încălzită, însă clienţii se lasă aşteptaţi.

Marile sau mai micile hoteluri de pe Valea Prahovei au pregătit, şi anul acesta, oferte speciale de Paşti: mâncăruri tradiţionale, unele reinterpretate, spectacole live, primire tradiţională după slujba de Înviere, prânz festiv de Paşti, surprize pentru copii. Vineri, prima zi din oferta de Paşti, sunt încă multe camere libere, iar hotelierii nu mai cred că ele se vor umple.

Cât costă un pachet turistic pentru doi adulţi

La hotel, preţul pachetului turistic care include mic dejun, mese festive, băuturi şi ”program special” costă peste 4.000 de lei pentru doi adulţi, cu trei nopţi de cazare, cu intrare din 10 aprilie. Camere sunt, clienţi nu prea.

Hotelierii spun că preţurile pot părea mari, dar ele reflectă realitatea românească: preţuri mari la materie primă, tarife la energie care au făcut ca turismul românesc să nu poată ţine pasul cu concurenţa din Bulgaria sau Ungaria.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰