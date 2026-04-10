Video Cum se circulă în Vinerea Mare pe DN7A și Valea Prahovei. Vremea le dă bătăi de cap șoferilor

Iarna care a revenit la munte îi pune în dificultate pe şoferi. Zăpada s-a depus deja pe carosabil şi se circulă în condiţii dificile pe mai multe drumuri naţionale. Utilajele de deszăpezire intervin permanent iar şoferilor li se recomandă să circule cu prudenţă.

de Laura Ilioiu

la 10.04.2026 , 15:03

La munte, în județul Vâlcea, iarna s-a întors, iar ninsorile creează deja probleme pe drumurile din zonă. Pe DN7A, stratul de zăpadă s-a depus rapid, iar utilajele de deszăpezire intervin constant pentru a menține circulația în siguranță. Se acționează cu lamă și material antiderapant, mai ales în zonele unde ninge mai puternic.

Chiar și așa, condițiile de drum rămân dificile, iar șoferii trebuie să fie foarte atenți. Autoritățile le recomandă celor care merg spre munte să aibă mașinile echipate pentru iarnă, să reducă viteza și să evite manevrele riscante. În același timp, pe DN1 Valea Prahovei, traficul se desfășoară fără probleme, cu valori reduse și fără blocaje la această oră.

dn7a valea prahovei prahova vremea soferi
Observator » Evenimente » Cum se circulă în Vinerea Mare pe DN7A și Valea Prahovei. Vremea le dă bătăi de cap șoferilor
