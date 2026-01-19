Antena Meniu Search
Tânăr de 21 de ani, lovit de mașină pe o trecere pentru pietoni, în Bucureşti

Un tânăr de 21 de ani a fost accidentat în timp ce traversa Şoseaua Olteniţei pe trecerea de pietoni, în dreptul unei staţii de autobuz, de o maşină care oprise pentru a-i da prioritate, dar care a fost lovită din spate de alte autoturisme.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 09:22
Tânăr de 21 de ani, lovit de mașină pe o trecere pentru pietoni, în Bucureşti

"Duminică, în jurul orei 22:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Olteniţei. Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Şoseaua Olteniţei dinspre Bulevardul Constantin Brâncoveanu către Calea Şerban Vodă, în dreptul staţiei STB 'Cimitirul Şerban Vodă' ar fi oprit la trecerea pentru pietoni pentru a acorda prioritate pietonilor", a informat, luni, Brigada Rutieră a Capitalei.

În momentul opririi, maşina ar fi fost lovită în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, care, la rândul său, ar fi fost lovit în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani.

"Din impact, primul autovehicul a fost proiectat către înainte şi a accidentat tânărul în vârstă de 21 de ani, care traversa partea carosabilă pe la trecerea pentru pietoni. În urma accidentului, a rezultat rănirea pietonului care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale", a precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

Şoferii au fost testaţi cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier. 

Redactia Observator
accident bucuresti tanar
