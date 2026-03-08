Un şofer de 20 de ani, beat şi cu permisul suspendat, a nenorocit o întreagă familie pe o stradă din Pitești. Gonea urmărit de poliţie când a intrat pe contrasens. Şoferul care conducea regulamentar a murit, iar fiica şi nepotul de doar câţiva ani au fost grav răniţi. Cel care a provocat tragedia a încercat să fugă. Pentru a-l prinde, a fost nevoie de intervenţia trupelor speciale de jandarmi.

Şoferul care a provocat accidentul băuse înainte să urce la volan şi avea permisul suspendat. O cameră de bord a filmat urmărirea cu final tragic.

"Nu ar fi oprit la semnalul polițiștilor și a fugit, ulterior intrând în coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa din sens opus", a declarat Marius Rizea, purtător de cuvânt IPJ Argeș.

În maşina lovită era o întreagă familie. Şoferul, în vârstă de 68 de ani, soţia, fiica şi nepotul de şase ani. Grav rănit, bărbatul de la volan nu a supravieţuit. Tânărul care a provocat accidentul a încercat să fugă de la locul tragedei.

În timp ce şoferul era dus la secţia de Poliţie, copilul de şase ani şi mama lui ajungeau la spital cu ambulanţa, în stare gravă.

"Am acordat primul ajutor copilului şi fetei care era împreună cu el. Au ajuns pompierii primii, cu jandarmii, poliţia ulterior şi, din păcate, salvarea foarte greu, ultimii", a povestit un martor.

Cu câteva ore înaintea tragediei, şoferul care conducea beat posta pe reţelele sociale câteva sticle cu vin. Din cauza vitezei rămăsese de mai multe ori fără permis, prima dată chiar în ziua în care l-a obţinut.

Toamna trecută, a fost prins când conducea cu 118 kilometri pe oră în oraş, tot fără permis. Acum, va fi acuzat şi pentru moartea unui om.

Deşi legile sunt mai aspre, nimic nu pare să oprească şoferii băuţi, care transformă maşinile în arme. Aproape 30.000 au fost opriţi de poliţişti anul trecut.

